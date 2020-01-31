"Щось пішло не так": жителі Донецька чесно сказали, як їм живеться

Переважна більшість жителів захопленого терористами Донецька зізналися, що за останній рік їхнє життя стало гірше.

Про це свідчить анонімне опитування, проведене в спільноті "Донецьк як на долоні", в якому взяли участь понад 5600 людей.

Майже 59% людей (понад 3300 осіб) сказали, що жити на не підконтрольних територіях стало ще гірше. У 22% життя ніяк не змінилася, і трохи більше 6% помітили поліпшення. Ще приблизно 5% повідомили, що виїхали з "ДНР" на заробітки або змінили місце проживання.

Приблизно 7% з тих, хто брали участь в голосуванні, вказали, що не живуть в "ДНР".

Опитування жителів Донецька

"Щось пішло не так, як кажуть російські пропагандисти", – написав в своєму Telegram-каналі блогер Анатолій Штірліц, який звернув увагу на це опитування.

Бойовики "ДНР" LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

Таким чином, до стратегічно важливих ресурсів в "ДНР" віднесені спиртові настоянки і етиловий спирт, тютюн та промислові замінники тютюну, дорогоцінні метали та вироби з них, годинник, чорні і кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

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