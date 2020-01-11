Що в Україні подешевшало у 2019 році: в НБУ розповіли про ціни

За підсумками 2019 року в Україні подешевшали автомобілі, одяг і електроніка. Зате злетіли ціни на послуги нотаріусів, кабельне телебачення, медицину і мобільний зв'язок.

Про це йдеться в звіті НБУ, який було опубліковано у п'ятницю, 10 січня. Там підбили підсумки, на які товари і послуги ціни минулого року знизилися, а на які виросли найбільше.

Що в Україні подешевшало

У 2019 знизилися ціни на непродовольчі товари, які або імпортовані, або мають високу частку імпорту у собівартості:

автомобілі;

одяг, взуття;

побутова техніка та електроніка;

меблі, товари особистої гігієни, побутова хімія і фармацевтична продукція (підвищення не було або воно було несуттєвим);

з продуктів харчування – рис, оливкова і соняшникова олія (ціни були навіть нижчими, ніж у 2018 році).

В Україні подешевшали автомобілі

Що подорожчало помірно

Подорожчали, але не дуже сильно, більшість продуктів харчування, які мають великий ступінь обробки:

макаронні та кондитерські вироби;

м'ясні і молочні продукти;

риба та морепродукти;

чай, соки;

з послуг – ті, ціни на які мають тісну прив'язку до курсу валют: оренда житла, кінотеатри і інтернет, ресторани і кафе, стоматологічні та туристичні послуги.

Ціни в Україні

Що подорожчало дуже сильно

Значними темпами в Україні у 2019 році зросла вартість послуг. Причина в тому, що на них був стабільно високий попит, а бізнесу довелося підвищувати зарплати співробітникам.

фінансові та нотаріальні послуги;

кабельне телебачення;

освіта;

мобільний зв'язок;

послуги перукарень, готелів, медичних установ.

На що ще змінювалися ціни

Ціни на сирі продукти харчування росли помірно (або знижувалися). Так, впали ціни на більшість овочів (крім картоплі). Несуттєво піднялися ціни на м'ясо, а курятина була навіть дешевшою, ніж у 2018 році. Високими темпами дорожчали тільки деякі продукти – яблука, картопля, гречка (через менші врожаї).

Знизилися ціни на газ для населення (завдяки їх зниженню на європейських ринках). Вартість електроенергії за рік не змінилася, а алкоголь, холодна вода і каналізація подорожчали помірно. Сильно подорожчали сигарети.

Ціни на паливо знизилися на 8,2% (в 2018 році піднялися на 9,1%).

Ціни на паливо впали

Ціни в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість споживчого кошика в Києві на 40% вище, ніж такого ж набору продуктів і послуг в Тбілісі.

"Укртелеком" з січня 2020 року підвищить плату на послуги стаціонарного телефонного зв'язку на 18-24 грн (20-24%).

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