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11 січня • оновлено в 15:29
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Що в Україні подешевшало у 2019 році: в НБУ розповіли про ціни

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За підсумками 2019 року в Україні подешевшали автомобілі, одяг і електроніка. Зате злетіли ціни на послуги нотаріусів, кабельне телебачення, медицину і мобільний зв'язок.

Про це йдеться в звіті НБУ, який було опубліковано у п'ятницю, 10 січня. Там підбили підсумки, на які товари і послуги ціни минулого року знизилися, а на які виросли найбільше.

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Що в Україні подешевшало

У 2019 знизилися ціни на непродовольчі товари, які або імпортовані, або мають високу частку імпорту у собівартості:

  • автомобілі;

  • одяг, взуття;

  • побутова техніка та електроніка;

  • меблі, товари особистої гігієни, побутова хімія і фармацевтична продукція (підвищення не було або воно було несуттєвим);

  • з продуктів харчування – рис, оливкова і соняшникова олія (ціни були навіть нижчими, ніж у 2018 році).

В Україні подешевшали автомобілі

В Україні подешевшали автомобілі

Що подорожчало помірно

Подорожчали, але не дуже сильно, більшість продуктів харчування, які мають великий ступінь обробки:

  • макаронні та кондитерські вироби;

  • м'ясні і молочні продукти;

  • риба та морепродукти;

  • чай, соки;

  • з послуг – ті, ціни на які мають тісну прив'язку до курсу валют: оренда житла, кінотеатри і інтернет, ресторани і кафе, стоматологічні та туристичні послуги.

Ціни в Україні

Ціни в Україні

Що подорожчало дуже сильно

Значними темпами в Україні у 2019 році зросла вартість послуг. Причина в тому, що на них був стабільно високий попит, а бізнесу довелося підвищувати зарплати співробітникам.

  • фінансові та нотаріальні послуги;

  • кабельне телебачення;

  • освіта;

  • мобільний зв'язок;

  • послуги перукарень, готелів, медичних установ.

На що ще змінювалися ціни

  • Ціни на сирі продукти харчування росли помірно (або знижувалися). Так, впали ціни на більшість овочів (крім картоплі). Несуттєво піднялися ціни на м'ясо, а курятина була навіть дешевшою, ніж у 2018 році. Високими темпами дорожчали тільки деякі продукти – яблука, картопля, гречка (через менші врожаї).

  • Знизилися ціни на газ для населення (завдяки їх зниженню на європейських ринках). Вартість електроенергії за рік не змінилася, а алкоголь, холодна вода і каналізація подорожчали помірно. Сильно подорожчали сигарети.

  • Ціни на паливо знизилися на 8,2% (в 2018 році піднялися на 9,1%).

Ціни на паливо впали

Ціни на паливо впали

Ціни в Україні

Ціни в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість споживчого кошика в Києві на 40% вище, ніж такого ж набору продуктів і послуг в Тбілісі.

"Укртелеком" з січня 2020 року підвищить плату на послуги стаціонарного телефонного зв'язку на 18-24 грн (20-24%).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
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