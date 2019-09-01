Що буде з курсом долара в Україні: з'явився прогноз на тиждень

Курс долара в Україні в найближчий тиждень, починаючи з 2 вересня, зафіксується в межах 25,4 грн / $. Зараз долар коштує 24,95 грн.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс долара може трохи піднятися.

За його словами, по середньостроковому прогнозу курс долара буде залишені в діапазоні 25,0-25,5 грн. А короткостроково буде підніматися від нижньої межі цього коридору в напрямку верхньої.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,1/25,4 грн", – прогнозує Іосуб.

Напередодні глава НБУ Яків Смолій нагадав про цілі регулятора на валютному ринку. Основою для майбутнього зростання регулятор вважає низьку інфляцію, не ставить собі цілі купувати на ринку якомога більше валюти, щоб не впливати на тренд гривні. Важливою цінністю для НБУ залишається незалежність центробанку, яка забезпечує спадкоємність і передбачуваність його політики при зміні влади в країні.

Курс долара буде рости REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

При цьому гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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