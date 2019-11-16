Що буде з доларом в Україні: опубліковано новий прогноз

В Україні курс долара до 18 листопада може опуститися до позначки 24,1/24,2 грн / $ (по станом на 16 листопада – 24,24 грн/$).

Такий прогноз опублікувало видання Мінфін. "Протягом вихідних котирування готівкового долара будуть в межах: прийом 24,10 - 24,15 гривні, продаж 24,25 - 24,35. Спред по долару складе від 15 до 20 копійок. Курс готівкового євро в обмінниках буде в межах: прийом 26,630 - 26,686 гривень та продаж 26,796 - 26,907. Спред по євровалюті складе від 25 до 30 копійок ", – відзначає експерт.

Відзначимо, з 11 по 15 листопада долар на міжбанку при продажу подешевшав майже на 43 копійки - з 24,54 / 24,59 до 24,135 / 24,165 грн. Готівковий курс в більшості обмінників на вечір п'ятниці перебував на рівні 24,15 / 24,30 гривень.

Курс долара

Відзначимо, що зміцнення гривні спостерігається на тлі заяви міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов про те, що мінімум п'ять великих і 300 малих підприємств країни повинні бути приватизовані в 2020 році. Також міністр заявив про два сценарії для гривні на наступний рік - 24 і 27 грн за долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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