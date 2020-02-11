Розікрали 2,8 млрд гривень: СБУ розкрила масштабну схему з електроенергією для пільговиків

Представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами.

Електрику потім перепродували за ринковими цінами підприємствам промисловості. Відповідну протиправну схему розкрила СБУ, повідомила пресслужба 11 лютого.

Вказується, що ця схема створювала передумови до дестабілізації функціонування Об'єднаної енергетичної системи держави.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня-грудня 2019 року представники компаній надавали держпідприємству "Гарантований покупець" недостовірні дані.

За даними СБУ, протиправний механізм дозволив постачальникам електроенергії отримати надприбуток шляхом нанесення шкоди ДП "Гарантований покупець" у розмірі понад 2,8 мільярда гривень.

"У результаті оперативного реагування СБУ у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, та Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища протиправний механізм заблокований. Зараз постачальники повністю визнали суму претензій і почали відшкодування збитків ДП "Гарантований покупець", – сказано в повідомленні.

СБУ Громадське

Як писав OBOZREVATEL, 11 лютого Офіс генерального прокурора спільно з СБУ провели обшуки в компанії "Київметробуд", її посадових осіб, а також у відділеннях АБ "Укргазбанку" і ряді приватних структур.

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