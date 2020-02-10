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10 лютого • оновлено в 18:54
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/ Ринки та компанії

Незважаючи на санкції: в Росії похвалилися, що добудують "Північний потік-2"

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У Росії заявили, що роботи над газопроводом "Північний потік-2", який будується в обхід України, будуть завершені незважаючи на будь-який опір США або інших країн.

Про це написав голова Міненерго РФ Олександр Новак в профільному журналі "Енергетична політика" у понеділок, 10 лютого. У Кремлі вважають, що "Північний потік-2" вигідний як для РФ, так і для європейських споживачів.

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"Газопровід дозволить оптимізувати поставки газу, а країнам Північної і Центральної Європи – підвищити енергобезпеку, отримуючи паливо безпосередньо з Росії, що гарантує стабільність, дуже конкурентну вартість і мінімальна кількість посередників. І всупереч безпрецедентного опору ряду країн, в першу чергу, США, газопровід буде добудовано", – висловився Новак.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Теги
санкции газопровод Північний потік - 2
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
И с какого бока эта новость украинцам? Или они надеются, что не будет достроено? Ну так это ж не украинский проект, соответственно, он будет реализован.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Слава Богу, что будут достраивать. Быстрее бы.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Будет достроен...надпись на щаьоре
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Pooh Vini, холуи орды не могут без очередного БАМа, сдохнут, а обосрутся
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