Санкції Росії проти України провалилися: що буде з бензином у липні

В Україні за минулий місяць ціни на бензин знизилися приблизно на 10 коп. за літр.

Новини про нові санкції з боку Росії спершу призвели до незначного подорожчання, однак після виявилося, що обмеження — лише пшик і фактично поставки енергоресурсів продовжилися.

OBOZREVATEL з'ясував, чого українцям чекати від цін на бензин у липні і чому очікуване зростання так і не відбулося.

Ринок стабілізувався, а РФ відступила

В Україні, всупереч очікуванням, ціни на бензин за минулий місяць знизилася приблизно на 10 коп. за літр. Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко впевнений: у липні ситуація залишиться стабільною і АЗС не стане міняти вартість своєї продукції.

"Ціни на бензин у поточному місяці залишатимуться без змін. Очікувати зростання не варто — наразі на міжнародних ринках вартість нафти продовжує знижуватися. На додаток до цього курс гривні дозволяє цінам не рости. У зв'язку з цим факторів для подорожчання вартості бензину очікувати не варто", — зазначає експерт.

Бензин в Україні pixabay.com

Водночас аналітик Володимир Мазуренко передбачає, що бензин марки А-95, враховуючи баланс попиту і пропозиції, у липні може навіть знизиться в ціні у середньому до 29,3 грн/літр або приблизно на 10-13 коп.

"На ринку бачимо лаг між валютним ринком і цінами на АЗС близько двох тижнів. З огляду на той обсяг палива, який був закуплений, диверсифікацію поставок, зміцнення гривні — все свідчить про те, що цілком можливе зниження ціни. Значної зміни очікувати не варто, але в межах 10-13 коп. на літрі — можливо", — пояснив Мазуренко.

Експерт з питань палива та енергетики, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також вважає: ціни рости не будуть. "Ми не очікуємо зростання цін. Бо нафта дуже подешевшала за останній місяць. Було 70-74 долара за барель, а в останні тижні — 62-64 долара за барель. Ситуація дуже непогана", — повідомив він.

Хоча ще зовсім нещодавно учасники ринку очікували на дефіцит енергоресурсів. Росія ввела санкції і заявила, що постачати газ і паливо можна тільки за спеціальними дозволами, які має видавати їхнє Мінекономрозвитку.

Зріджений газ, бензин і дизель поставляють здебільшого з трьох країн — РФ, Білорусь (переробляє російську нафту) і Казахстан. При цьому Росія має вплив на всі перераховані джерела нафтопродуктів. Однак РФ несподівано задовольнила всі заявки.

Ринок працює "з коліс", пояснює OBOZREVATEL заступник голови біржового комітету УЕБ Олексій Ластовець. Тобто те, що отримали, одразу ж продають. І коли поставки з якихось причин затримуються, це відразу ж провокує зниження обсягів пропозиції і, як наслідок, зліт цін. При цьому діють ринкові умови формування ціни.

Тому сама новина про можливі проблеми викликала хвилювання на ринку, проте в підсумку ціни, щойно ситуація нормалізувалася, відігралися.

Держава втрачає мільярди

Ще кілька років тому на той час міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що близько 25-30% імпорту нафтопродуктів — сірий ринок. У неофіційних розмовах представники мережі АЗС також говорять: конкурувати за клієнта доводиться зокрема і цінами, а коли частина ринку не платить акцизи, податки, вони мають можливість продавати дешевше і приваблювати цим клієнтів.

Бензин і паливо Україна купує у Росії та Білорусі. Наприклад, за даними офіційної російської статистики у минулому році за товарною позицією "нафту і нафтопродукти, крім сирих" (ЗЕД 2710) ми купили у країни-агресора палива на $ 1,28 млрд. Що цікаво, в цьому році обсяги експорту склали вже $1,6 млрд.

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Українська офіційна статистика за 2017 рік врахувала імпорт "нафти і нафтопродуктів, крім сирих" з РФ на загальну суму $1,16 млрд. Різниця у даних статистики двох країн — $ 20 млн. Це 3,1 млрд грн. Куди поділося "невраховане" паливо і чому з нього не заплатили податки, акцизи — ще належить з'ясувати.

Частина палива потрапляє на нелегальні заправки, які розсіяні по всій країні. Наприклад, не так давно дві таких АЗС прокуратура закрила у Білій Церкві. "Реалізація дизельного палива і бензину здійснювалася без будь-яких документів, які б засвідчували походження пального, його якість і виробника", — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Неофіційно експерти пояснюють: цей самий "неврахований" бензин може потрапляти і у великі нібито легальні мережі АЗС. З одного боку, покупці такого бензину не можуть бути впевненими у якості палива. А з іншого — держава втрачає мільярди гривень податків і акцизів через подібні схеми. За різними оцінками в Україні вже зараз працюють понад тисячу нелегальних заправних станцій.

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