"Санкції не працюють?" У Криму визнали провал із промисловістю

"Влада" анексованого Росією Криму любить повторювати, що санкції США і Європи їй не заважають. При цьому у внутрішніх документах вона змушена визнавати – ізоляція вкрай боляче б'є по економіці.
Зокрема, незважаючи на заяви "керівництва", що за останні п'ять років в кримських підприємств нібито "з'явився серйозний запас міцності для успішного розвитку", в Криму відчувають жорсткий дефіцит коштів через неможливість працювати на світових ринках. Про це йдеться в публікації "Крим.Реалії".
Видання пише, що різницю між пропагандою "на публіку" і реальними показниками кримської промисловості можна побачити у двох документах підконтрольного Росії кримського уряду – "державній" програмі розвитку промисловості Криму до 2020 року та Стратегії соціально-економічного розвитку півострова до 2030 року. У них неодноразово згадуються санкційні обмеження як основні чинники, які гальмують економічний розвиток півострова.
Санкції проти Росії за Крим
В "держпрограмі" основними зовнішніми ризиками вказана "неможливість збуту продукції за межами Росії через санкційні обмеження".
Санкційні ризики також відображено у Стратегії розвитку Криму. У ній сказано, що через санкції і залежності Криму від Росії "існує високий ризик збільшення технологічного відставання Криму від передових регіонів Росії і світу".
У Криму бояться санкцій
"Крим.Реаліі"
У стратегії кримська "влада" передбачає три сценарії розвитку Криму, які безпосередньо залежать від рівня санкційного тиску.
У Криму бояться санкцій
"Крим.Реаліі"
Видання зазначає, що вплив санкцій особливо видно за станом ряду великих промислових підприємств Криму, які до 2014 року були бюджетоутворюючими у своїх регіонах.
"В умовах санкцій вони втратили можливість продовжувати легальну співпрацю з українськими та іноземними партнерами, втратили основні ринки збуту. Також багато промислових підприємств півострова зіткнулися з невиконанням обіцянок російської влади забезпечити їх оборонними замовленнями. Як виявилося, їх на всіх кримських виробників не вистачає", –пише видання.
І це не просто слова. У промисловості Криму після санкцій одні провали пішли за іншими.
Керченський металургійний комплекс – великий виробник ливарної продукції, виробів з пластмаси і стрілочних переводів для залізничних колій. До "націоналізації" кримською "владою" належав структурам українського бізнесмена Ріната Ахметова і вів стабільну діяльність. Зараз стабільних замовлень немає, через що робітники неодноразово страйкували. У 2020 році "влада" Криму збираються продати завод.
Феодосійський судномеханічний завод оборонзамовлення від РФ не отримав, хоча його колись обіцяли. Зараз переважно живе завдяки цивільним замовленнями від російських компаній.
"Кримський титан" – виробництво різко впало вже у 2014 році. На підприємстві проблеми з водою і доставкою руди. Падає ефективність виробництва, зростають витрати, знижується продуктивність. Завод став причиною екологічної катастрофи в Армянську. У квітні 2019 розвиток хімічної промисловості на півночі Криму обіцяли підтримати представники Сирії, щоб "Крим експортував з Сирії сировину, придатну для хімічної промисловості регіону". Але поки це теж залишається тільки на словах.
"Кримтитан"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.
20 червня 2019 року Європейський Союз прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.
У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.
28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.
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