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17 грудня • оновлено в 15:54
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/ Ринки та компанії

Санкції не перешкода: українських олігархів викрили у бізнесі в Криму

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Українські олігархи продовжують вести бізнес у анексованому Росією Криму. Їм не заважають ані українські, ані міжнародні санкції.

Про це йдеться в розслідуванні "Кримський архів", яке здійснили журналісти "Настоящего Времени" і "Муніципального сканера". Його автори з'ясували, що багато бізнесменів перереєстрували свої кримські компанії на офшори, насправді залишившись їхніми власниками.

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"Сонячний" бізнес Клюєвих

За даними видання, два мільярди рублів або $31 млн заробили після анексії Криму власники сонячних електростанцій півострова – група "Солар".

"Її заснували через європейські офшори колишні українські впливові чиновники – брати Андрій і Сергій Клюєви. Їхні компанії отримували землю на пільгових умовах під час президентства Віктора Януковича. Будували електростанції на кредити українських і російських держбанків. А електроенергію продавали українській державі за цінами вп'ятеро вищими за оптові", – стверджується в розслідуванні.

Сонячні електростанції Клюєвих у Криму

Сонячні електростанції Клюєвих у Криму

У публікації сказано, що з листопада 2014 року до лютого 2015 року власники перереєстрували сонячні електростанції в Криму за російськими законами. Всього вписали 34 компанії, назви яких збігаються з аналогами з українських реєстрів.

Серед засновників кожної з компаній є фірми з Нідерландів, Австрії та Кіпру. Усі вони країни-члени ЄС, і їхні компанії зобов'язані дотримуватися санкційних обмежень. Але електростанції Клюєвих працюють у Криму, незважаючи на всі обмеження.

"Кримський титан" Фірташа

Завод "Кримський титан" до осені 2016 року безпосередньо належав бізнесменові Дмитру Фірташу, а зараз – його бізнес-оточенню. "Зв'язок Фірташа і підприємства в Криму до 2016 року підтверджується офіційними документами, отриманими "Настоящим Временем" з російського і кіпрського бізнес-реєстрів", – сказано в розслідуванні.

"Крымський титан"

"Крымський титан"

"Через кілька місяців після анексії структура управління "Кримським Титаном" змінилася. На початку червня 2014 року було створено московську компанію ТОВ "Титанові Інвестиції". Через місяць вона відкрила своє представництво в Армянську. Засновником і генеральним директором "Титанових Інвестицій" став Олександр Ємелін – він працював з Фірташем з початку 2000-х", – йдеться в публікації. "Титанові Інвестиції" перебувають під українськими санкціями з 2016 року.

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Московська компанія ТОВ "Титанові Інвестиції" виконала вісім російських держконтрактів на загальну суму майже 76,5 млн рублів.

Хоча в 2015 році завод поміняв назву в українській юрисдикції на Ukrainian Chemical Products, основна діяльність здійснювалася через зареєстровану юридичну особу в Росії – ТОВ "Титанові Інвестиції".

Нардеп-забудовник і контракти в Криму

У розслідуванні згадується і бізнес Василя Хмельницького – колишнього нардепа Верховної Ради п'яти скликань і співвласника аеропорту "Жуляни". Він також відомий як забудовник.

"До анексії Криму він володів на півострові житловим комплексом "Жигуліна Роща" і ТРК Meganom в Сімферополі. "Настоящее Время" і "Муніципальний сканер" з'ясували, що Хмельницький зберігав контроль над цими об'єктами і після анексії, незважаючи на європейські санкції", – розповідають автори матеріалу.

ТРЦ Meganom

ТРЦ Meganom

За даними видання, можливе порушення санкцій – у вигляді інвестування в кримську нерухомість – тривало щонайменше три роки (до 2018 року).

У січні 2016 року "Кримська девелоперська компанія", власником якої на той час була UPD Holdings Limited Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів – з 2,3 млн рублів до 200 млн рублів.

"З 2017 року КДК уклала три держконтракти з російськими структурами півострова на 14 млн рублів. "Настоящее Время" з'ясувало, що українська компанія UPD Holdings Limited володіла кіпрською Mosonco Holdings Limited, а Mosonco, своєю чергою, була засновником КДК", – повідомило джерело.

Санкції за Крим

Санкції за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не наздогнали українські та міжнародні санкції.

Пасажирів "Аерофлоту", який літає в окупований Крим, годує компанія "Аеромар". Серед її засновників – німецька авіакомпанія Lufthansa. Водночас санкції "авіаїдальнї" не торкнулися.

Компанія-виробник алкоголю "Алеф-Віналь" дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому Криму.

Компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму в своїх сервісах і пристроях.

У дружини головного редактора шоу "Ліга сміху" (ідея створення якого належить чинному президентові Володимиру Зеленському) Андрія Чивуріна – Лариси – знайшли бізнес в анексованому Росією Криму.

21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексії Криму Росією.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Особи
Андрій Клюєв Дмитро Фірташ Сергій Клюєв
Місце
Україна
Теги
Кримський титан Новини Криму санкции
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я вам открою большую тайну, Украина - это Россия...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я вам открою большую тайну, Украина - это Россия... просто сейчас чуть приболела...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Патриотизм на украине нужен что бы управлять с.видомым стадом))))) Больше майданов весёлых и разных
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