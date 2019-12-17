Санкції не перешкода: українських олігархів викрили у бізнесі в Криму

Українські олігархи продовжують вести бізнес у анексованому Росією Криму. Їм не заважають ані українські, ані міжнародні санкції.

Про це йдеться в розслідуванні "Кримський архів", яке здійснили журналісти "Настоящего Времени" і "Муніципального сканера". Його автори з'ясували, що багато бізнесменів перереєстрували свої кримські компанії на офшори, насправді залишившись їхніми власниками.

"Сонячний" бізнес Клюєвих

За даними видання, два мільярди рублів або $31 млн заробили після анексії Криму власники сонячних електростанцій півострова – група "Солар".

"Її заснували через європейські офшори колишні українські впливові чиновники – брати Андрій і Сергій Клюєви. Їхні компанії отримували землю на пільгових умовах під час президентства Віктора Януковича. Будували електростанції на кредити українських і російських держбанків. А електроенергію продавали українській державі за цінами вп'ятеро вищими за оптові", – стверджується в розслідуванні.

Сонячні електростанції Клюєвих у Криму

У публікації сказано, що з листопада 2014 року до лютого 2015 року власники перереєстрували сонячні електростанції в Криму за російськими законами. Всього вписали 34 компанії, назви яких збігаються з аналогами з українських реєстрів.

Серед засновників кожної з компаній є фірми з Нідерландів, Австрії та Кіпру. Усі вони країни-члени ЄС, і їхні компанії зобов'язані дотримуватися санкційних обмежень. Але електростанції Клюєвих працюють у Криму, незважаючи на всі обмеження.

"Кримський титан" Фірташа

Завод "Кримський титан" до осені 2016 року безпосередньо належав бізнесменові Дмитру Фірташу, а зараз – його бізнес-оточенню. "Зв'язок Фірташа і підприємства в Криму до 2016 року підтверджується офіційними документами, отриманими "Настоящим Временем" з російського і кіпрського бізнес-реєстрів", – сказано в розслідуванні.

"Крымський титан"

"Через кілька місяців після анексії структура управління "Кримським Титаном" змінилася. На початку червня 2014 року було створено московську компанію ТОВ "Титанові Інвестиції". Через місяць вона відкрила своє представництво в Армянську. Засновником і генеральним директором "Титанових Інвестицій" став Олександр Ємелін – він працював з Фірташем з початку 2000-х", – йдеться в публікації. "Титанові Інвестиції" перебувають під українськими санкціями з 2016 року.

Московська компанія ТОВ "Титанові Інвестиції" виконала вісім російських держконтрактів на загальну суму майже 76,5 млн рублів.

Хоча в 2015 році завод поміняв назву в українській юрисдикції на Ukrainian Chemical Products, основна діяльність здійснювалася через зареєстровану юридичну особу в Росії – ТОВ "Титанові Інвестиції".

Нардеп-забудовник і контракти в Криму

У розслідуванні згадується і бізнес Василя Хмельницького – колишнього нардепа Верховної Ради п'яти скликань і співвласника аеропорту "Жуляни". Він також відомий як забудовник.

"До анексії Криму він володів на півострові житловим комплексом "Жигуліна Роща" і ТРК Meganom в Сімферополі. "Настоящее Время" і "Муніципальний сканер" з'ясували, що Хмельницький зберігав контроль над цими об'єктами і після анексії, незважаючи на європейські санкції", – розповідають автори матеріалу.

ТРЦ Meganom

За даними видання, можливе порушення санкцій – у вигляді інвестування в кримську нерухомість – тривало щонайменше три роки (до 2018 року).

У січні 2016 року "Кримська девелоперська компанія", власником якої на той час була UPD Holdings Limited Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів – з 2,3 млн рублів до 200 млн рублів.

"З 2017 року КДК уклала три держконтракти з російськими структурами півострова на 14 млн рублів. "Настоящее Время" з'ясувало, що українська компанія UPD Holdings Limited володіла кіпрською Mosonco Holdings Limited, а Mosonco, своєю чергою, була засновником КДК", – повідомило джерело.

Санкції за Крим

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