Ryanair задумався про запуск внутрішніх рейсів в Україні

Ірландський лоукостер Ryanair вивчить можливість запуску внутрішніх рейсів в Україні.

"Ми будемо вивчати можливість відкриття внутрішніх рейсів. Будемо сподіватися, можливо, не в настільки віддаленому майбутньому, говорити навіть про відкриття баз не тільки в Києві і у Львові, а також в інших містах України", - повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі, передає "Інтерфакс-Україна".

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів" вже підписали договори з найбільшою бюджетною авіакомпанією Європи про початок польотів в Україну. Ryanair почала продаж квитків на українські рейси в системі бронювання.

Присутній на заході президент Петро Порошенко повідомив, що Ryanair почне польоти в жовтні 2018 року і запустить рейси по 10 напрямам з Києва, і п'яти зі Львова.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня аеропорт "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій і Міністерство інфраструктури завершили переговори з Ryanair.