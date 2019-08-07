"Нам це не вигідно!" У Зеленського відмовилися розкрити вартість школи депутатів

Інформація про те, скільки коштувало тижневе навчання новообраних народних депутатів партії "Слуга народу" в Трускавці, - засекречена.

Про це сказав президент Київської школи економіки (КШЕ), яка навчала парламентарів, Тимофій Мілованов в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми не будемо це розголошувати, тому що це комерційна таємниця. Нам це невигідно розголошувати", – сказав Мілованов. За його словами, причина криється в конкуренції між бізнес-школами, університетами та тренінговими центрами.

Президент КШЕ уточнив, що частина інформації про витрачені гроші рано чи пізно потрапить до звітів, які "Слуга народу" подасть в Нацагентство з питань запобігання корупції. Але він сподівається, що "витік" буде мінімальним.

"У НАЗК буде повна інформація, яка потрібна за законом. Але мені було б вигідно, щоб там було чим менше, тим краще", – додав Мілованов.

На питання, чи правдива озвучена в ЗМІ інформація про вартість в $ 100 тис, він відповів ухильно.

"Ну, як вам сказати… (робить паузу) Не ті суми, але й не те, що взагалі не те. Це дорога програма, я вам так скажу", – передає "УП".

слуга народу newsone.ua

Також Мілованов зазначив, що не знає, чи є плани у президента України Володимира Зеленського пройти навчання. Він додав, що після навчання "Слуги народу" в КШЕ з таким же запитом звернулися ще дві партії. З ними ідуть переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутні депутати від президентської партії на тренінг до Трускавця приїхали 28 липня. З вокзалу їх на автобусах розвезли по готелях. Проживати вони в найдорожчих готелях – "Ріксос" та "Женева".

При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання.

У мережі показали фото з тренінгу, на яких майбутнім нардепам запропонували оцінити роботу своїх попередників. Серед варіантів відповідей були нецензурні слова.

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