В Україні стався бум торгівлі: де купують найбільше

Роздрібна торгівля в Україні у листопаді виросла на 12,8%. А з початку року приріст склав +10,4% порівняно із січнем-листопадом 2018 року.
Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він опублікував таблицю, в яких регіонах торгівля зросла найбільше, а де найменше.
Найбільше роздрібна торгівля за січень-листопад 2019 року в фізичних обсягах зросла:
Київська + 19.8%
Вінницька + 18.9%
Тернопільська + 17.2%
Луганська + 16.5%
р .. Київ + 15.1%
Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-листопад 2019 року в фізичних обсягах:
Чернівецька -3.3%
Чернігівська + 1.3%
Закарпатська + 1.5%
Сумська + 2.1%
Херсонська + 2.6%.
"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним з чудових показників, який показує зміну ситуації у населення в регіоні. Думаю всім буде досить легко здогадатися, що купує населення, якщо промисловість в Україні має суттєві проблеми. А саме – імпортні товари", – написав Компанієць.
Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
Економіка України
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 вони досягли 70-ти місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.
Економіка України в III кварталі 2019 року показав один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.
У третьому кварталі 2019 року в Україні знизилося співвідношення державного боргу і гарантованого державою боргу до ВВП до 5,5-річного мінімуму.
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