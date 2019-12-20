В Україні стався бум торгівлі: де купують найбільше

Роздрібна торгівля в Україні у листопаді виросла на 12,8%. А з початку року приріст склав +10,4% порівняно із січнем-листопадом 2018 року.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він опублікував таблицю, в яких регіонах торгівля зросла найбільше, а де найменше.

Найбільше роздрібна торгівля за січень-листопад 2019 року в фізичних обсягах зросла:

Київська + 19.8% Вінницька + 18.9% Тернопільська + 17.2% Луганська + 16.5% р .. Київ + 15.1%

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-листопад 2019 року в фізичних обсягах:

Чернівецька -3.3% Чернігівська + 1.3% Закарпатська + 1.5% Сумська + 2.1% Херсонська + 2.6%.

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним з чудових показників, який показує зміну ситуації у населення в регіоні. Думаю всім буде досить легко здогадатися, що купує населення, якщо промисловість в Україні має суттєві проблеми. А саме – імпортні товари", – написав Компанієць.

Володимир Компанієць

Володимир Компанієць

Економіка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 вони досягли 70-ти місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.

Економіка України в III кварталі 2019 року показав один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.

У третьому кварталі 2019 року в Україні знизилося співвідношення державного боргу і гарантованого державою боргу до ВВП до 5,5-річного мінімуму.

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