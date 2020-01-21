"Розберіться в реальності!" Гончаруку жорстко відповіли про знижені на 30% тарифи

Українці спростували заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який повідомив про зниження на 30% тарифів на тепло і гарячу воду в українських містах.

У коментарях під новиною від глави уряду у Facebook люди пишуть, що в платіжках за грудень суми виявилися вищими, ніж у попередні місяці. Гнівних відгуків набралося вже понад п'ять сотень.

Гончарука рознесли за "знижені на 30% тарифи"

"У Києві з 1500 грн до 1900. Це ніби як більше стало, а не зменшилося", – написала Олена Підгірна.

"Як була ціна опалення 1654 грн за Гкал, так і є. Нічого не змінилося. Київ", – написала Ірина Меркулова.

Коментарі у Гончарука

Коментарі у Гончарука

"Олексій, я не знаю, що вам назвітували, але в платіжкх опалення в реальності менше не стало! Майже така ж сума, як за грудень 2018 + додалася рядок "розподіл газу", трохи, але теж в плюс. Більш того, грудень 2018 року був холоднішим за грудень цього року, і топили відповідно на котельнях не так інтенсивно. Розберіться, будь ласка, в реальності, а потім демонструєте ці перемоги! Кривий Ріг", – написав Женя Женний.

Коментарі у Гончарука

"У Чернігові ми цього не відчули взагалі! Я не знаю, як вони перерахували, але за листопад платіжка прийшла 860 грн, а за грудень 1350 грн. Порівняно з минулим роком ціна не змінилася", – написала Наталія Пащенко.

Коментарі у Гончарука

"Кривий Ріг. Нічого не перерахували! За листопад по лічильнику було 1255 грн, а за грудень 1450 грн. Де зменшення?", – запитує Катерина Зацепіна.

Коментарі у Гончарука

До речі, багато людей пишуть, що у них ледь теплі батареї. "Та й тепло зменшилося, діти в школі мерзнуть, а під час перерви всім класом гріються біля батарей! Супер! Молодці!", – прокоментував пост Гончарука Юрій Прокопенко з Кременчука.

Коментарі у Гончарука

"Суми, в грудні за 2-кімнатну квартиру ми сплучували 1650 грн. В січні прийшла платіжка 2095 грн за ту ж площу. Батареї ледь теплі. Вмикали обігрівач від електрики. Ціна за куб 46,75 грн. "Рембуд" або не чув про ваше зниження, або ви не правильно дали вказівки", – написала сумчанка Angelica Angelica.

Коментарі у Гончарука

"Запоріжжя: більше на 200-300 грн, тепломережа накрутила більше кубів по лічильнику при однаковій температурі в квартирі і майже однаковій за вікном", – написав Nick Schewchenko.

Коментарі у Гончарука

Зниження тарифів, про яке заявив Гончарук, не помітили мешканці практично всіх областей України.

Коментарі у Гончарука

Коментарі у Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував опалювальний сезон, а разом з ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак на декого чекав сюрприз. Наприклад, в листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 січня Олексій Гончарук повідомив, що тарифи на тепло і гарячу воду в 124 містах України за грудень 2019 року знизили на 30%. Вартість послуг в сторону зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго.

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