Росія зганьбилася із запуском "Північного потоку-2": стали відомі подробиці

Росія блефує, коли говорить, що у найближчі місяці запустить "Північний потік-2". Однак виконати головну мету – зберегти Україну в зоні свого енергетичного впливу – їй не вдається.

При цьому її мета лежить не в економічній, а політичній площі, йдеться в публікації "Інформаційного супротиву". Це доводить приклад Туреччини, де побудували магістральний газопровід TANAP але ніхто не заявляє, що вони "зробили російських". "Таких заяв немає і не буде, тому, що TANAP проект економічний, а не "чиста політика" у вигляді "Північного потоку-2". Тоді як "Потік" задумувався, щоб "перемогти Україну", – сказано в матеріалі.

Видання впевнене, що побудувати і запустити "Північний потік-2" в прийнятні терміни Росія не зможе. Як мінімум, цього буде заважати зимовий сезон. До того ж, прокладену по морському дну трубу ще потрібно підключити до інфраструктури і протестувати.

"Тому мінімально можливий термін запуску "Північного потоку-2" – явно не весна 2020 року, як стверджує російський міністр енергетики Андрій Новак", – сказано в матеріалі.

У найкращому для Росії випадку газопровід буде запущено не раніше вересня-жовтня 2020 року, та й то з мінімальною ймовірністю. А швидше за все проект завершать "під ялинку" у 2021 році.

"Таким чином, незважаючи весь оптимізм, що випромінюється компанією Nord Stream 2 AG, хоча б приблизної дати закінчення будівництва "Північного потоку-2" немає, а реалізація проекту у відведений час повністю провалена, адже його зміст полягає у створенні маршруту транспортування газу в Європу, що обходить Україну, до, а не після закінчення дії українсько-російського контракту на транзит. Це призвело до того, що РФ зіштовхнулася з неврахованою в початкових планах і вкрай неприємною проблемою: вона не в змозі в необхідні терміни завершити будівництво, яке дозволило б їй виключити Україну з системи експорту російського газу в Європу принаймні найближчим часом", – йдеться в публікації.

Автори приходять до висновку: в ситуації з "Північним потоком-2" завдання Путіна не вирішене, але доповідати про це його оточення боїться. На цьому тлі російська пропаганда розпускає страшилки, мовляв, "українська ГТС перетвориться на металобрухт "," Україна втратить гроші в бюджеті і збанкрутує", а "українці – замерзнуть".

Завдання Путіна провалене

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

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