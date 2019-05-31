Росія завдасть удару по Україні: з 1 червня загрожує дефіцит і стрибок цін на бензин

Росія забороняє з 1 червня продавати або провозити через свою територію нафтопродукти в Україні. Винятки можуть стосуватися лише тих компаній, які отримають спеціальний дозвіл.

Таке рішення ризикує залишити український ринок не тільки без російських нафтопродуктів, але і обмежити імпорт із Казахстану. А це може спровокувати дефіцит і зростання цін.

OBOZREVATEL з'ясував, чим українцям загрожує нова заборона від РФ.

Головне:

з 1 червня РФ вводить нові санкції проти України;

постачати бензин та інші нафтопродукти в Україну через або з Росії зможуть тільки обрані компанії;

це спровокує зростання цін на нафтопродукти.

В заручниках у Росії: до чого призведе нова заборона

Українські підприємства забезпечують лише 20% потреби у світлих нафтопродуктах. Решту доводиться імпортувати. Зріджений газ, бензин і дизель постачають здебільшого з трьох країн — РФ, Білорусь (переробляє російську нафту) і Казахстан. При цьому Росія має вплив на всі перераховані джерела нафтопродуктів.

Наприклад, скраплений газ в Україні за останній тиждень травня зріс на 30% Такий стрибок прокоментував комерційний директор державного "Укргазвидобування" Сергій Федоренко. За його словами, з 1 червня Росія зобов'язала отримувати спеціальні ліцензії на поставку енергоресурсів в Україну не тільки для тих компаній, що виробляють їх на території РФ, а й для тих, хто транспортує їх через території держави-агресора.

Бензин в Україні Pixabay

"Причиною (різкого подорожчання. — Ред.) стали очікування учасників ринку щодо того, що терміни поставки імпортного ресурсу з РФ і Казахстану можуть бути зміщені через введення з 1 червня з боку Росії ліцензій на поставку нафтопродуктів і газу на територію України, що вироблені російськими заводами або проходять транзитом через її територію (що не було зрозуміло відразу, і стало неприємним сюрпризом для постачальників казахського продукту)", — пояснив Сергій Федоренко.

Ринок працює "з коліс", пояснює OBOZREVATEL заступник голови біржового комітету УЕБ Олексій Ластовець. Тобто те, що отримали, одразу ж продають. І коли поставки з якихось причин затримуються, це відразу ж провокує зниження обсягів пропозиції і, як наслідок, злет цін. При цьому діють ринкові умови формування ціни. І сама новина про те, що з поставками виникнуть перебої, призводить до зростання цін.

Ціни на бензин Pixabay

Варто зазначити, що Росія не заборонила експорт в Україну, а всього лише зобов'язала всіх, хто цим займається, отримувати спеціальну ліцензію у Мінекономрозвитку РФ. "Оператори мають отримувати нові ліцензії. За фактом, здається, нічого не зміниться. Можливо, не всі компанії, які займаються імпортом, зможуть швидко отримати ліцензії", — Олексій Ластовець.

В Антимонопольному комітеті вже б'ють на сполох. Вони надіслали листа і до Кабміна, і президенту, і в РНБО. Бояться дефіциту і зростання цін. На їхню думку, рішення Росії "створює ризики обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та може викликати зростання цін на паливо у роздрібній мережі, зокрема у зв'язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок".

Щоправда, таку думку поділяють далеко не всі експерти ринку. Нафтогазова асоціація України опублікувала заяву, в якій стверджується, що дефіциту палива не буде.

"Якщо компанії-постачальники палива своєчасно отримають дозвіл, ситуація на ринку нафтопродуктів України залишиться незмінною. На сьогодні критерії та правила, за якими видаватимуть такі дозволи, поки не опубліковані", — зазначено у повідомленні.

Якщо ж дозволу не видадуть, то Україна переорієнтується на поставки з інших країн: Білорусі, Польщі, Румунії, Угорщини. Але в такому разі ціни все ж таки виростуть: щонайменше зростуть витрати на логістику.

Що буде з цінами на бензин

Ще одна можлива проблема — якщо російське міністерство видаватиме ліцензії лише "обраним" операторам, це може привезти до зростання частки ринку певних, пов'язаних із РФ, компаній.

Олексій Ластовець пояснює: влітку традиційно зростає попит на паливо. Активізуються перевезення, починається активна фаза роботи аграріїв. Тому незначного зростання цін уникнути не вдасться. Експерт сировинних ринків Олексій Бобанець вважає, що бензин у червні може подорожчати на 30-40 коп/літр. Йдеться про марки А-95, який наразі у середньому продається за 31,2 грн/літр. Водночас автогаз додасть близько 15-20 коп.

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"Ринок, за всього бажання, не може дозволити собі різких стрибків. Два головних обмежувачі — конкуренція і купівельна спроможність. Щойно почне зростати ціна, в тій самій пропорції знижуватимуться і обсяги проданого продукту. А у нас заробляють в першу чергу на обсягах, а не на високій маржинальності. Щодо автогазу також є своє обмеження. Якщо ціна на автомобільний газ перевищує 50% вартості бензину, автогаз просто не вигідно купувати", — пояснює Олексій Бобанець.

Так чи інакше, будь-які обмеження на ринку можуть викликати коливання і стрибки цін, особливо в умовах високої волатильності. Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, необхідно не тільки розділяти джерела імпорту світлих нафтопродуктів, а й працювати над власним виробництвом, залученням інвестицій та модернізацією потужностей.

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