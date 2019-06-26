Росія заробляє на "ДНР": вугілля незаконно продають в країни ЄС, Канаду і Грузію

Росія за допомогою контрабанди вивозить з непідконтрольної Україні території Донбасу антрацит і продає його в 19 країн світу, в тому числі країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

Про це свідчить дослідження однієї з великих українських енергокомпаній, яке опублікувало видання LIGA.net. Окупанти з березня 2017-по грудень 2018-го поставили іншим країнам майже 6 млн тонн антрациту, добутого на непідконтрольною частини Донбасу.

Європа і Туреччина – основні споживача контрабандного антрациту. Згідно з документом, Туреччина з березня 2017-го по грудень 2018-го купила майже 3 млн тонн вугілля цієї марки. Другою за обсягами опинилася Румунія – 1,02 млн тонн, третьої – Бельгія – 876 990 тонн. За ними слідують Польща (333 132 тонни) і Болгарія (129 176 тонн).

Ліга.нет

За підрахунками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, Росія щорічно вивозять 2,8 млн тонн вугілля на $ 288 млн. За рахунок контрабанди окупанти фінансують терористичні "республіки ДНР і ЛНР". Фінансовий бік підтримують через "банківську систему" іншій невизнаній "республіки" – Південної Осетії.

"Половина палива, яке потрапляє з Донбасу в РФ споживається підприємствами в Ростовській області – основний споживач Новочеркаська ГРЕС (входить в структуру Газпрому - Ред.), Решта - йде на експорт в інші країни", – розповів LIGA.net співрозмовник в енергокомпанії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "влада" т.зв. "республік" незаконно захопили українські підприємства, в тому числі і шахти, які залишилися на непідконтрольною території. В результаті антрацит, який раніше доставлявся в інші регіони України, незаконно відправляють в Росії, а вже там його відправляють в інші країни.

Україна через дефіцит антрациту (на решті території, в тому числі і в західних областях, видобувається вугілля марки "Г") ризикує опинитися на межі дисбалансу енергосистеми. В "Укренерго" вже заявили, що готують план відключення населення від електроенергії за затвердженим планом.

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