Росія запустила зупинений "Північний потік": що трапилося

Росія запустила газопровід "Північний потік", який був зупинений через технічні причини. Обсяги блакитного палива, які раніше поставляли через територію України, спрямують через "ПП".

Про це йдеться в повідомленні оператора Nord Stream AG. "Компанія Nord Stream AG завершила роботи з планового технічного обслуговування обох ниток газопроводу. З 16 по 27 липня 2019 року проведено всі заплановані регламентні роботи. Після тимчасової зупинки системи газопроводу подача газу відновлена, повна потужність трубопроводу доступна для виконання заявок на поставку газу", — йдеться в повідомленні.

Газопровід запрацював після ремонту на чотири дні раніше, ніж планувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" були зупинені на два тижні (до ранку 30 липня) для планового технічного обслуговування.

Російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" на профілактику, ймовірно, через рідкісну форми агресивної іржі.

Про це заявили в НАК "Нафтогаз-України". Компанія також підкреслила, що ще тиждень тому РФ призупинила транзит газу через трубопровод "Ямал — Європа" нібито теж на ремонт.

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