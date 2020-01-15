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15 січня • оновлено в 16:58
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В Росії придумали новий метод шантажу Білорусі через відмову від путінської нафти

1.7т
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В Росії пригрозили, що можуть залишити Білорусь без транзиту російської нафти, яка йде до Європи.

Про це заявив глава російської "Транснефти" Микола Токарєв в середу, 15 січня, передає "Інтерфакс". За його словами, Росія має можливості перерозподілити транзитні потоки нафти, що йдуть через територію Білорусі.

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"У нас можливості для цього усі є, але ми не вважаємо, що така перспектива буде, тобто ми виключаємо таку перспективу, хоча якщо знадобиться, можливості такі у нас є", – сказав Токарєв.

Він зауважив, що серед можливостей – "і морський розподіл, і інші варіанти". "Я зараз не буду називати цифри, але ми прораховували всі такі перспективи, бачимо, що можливість така є, і без особливих труднощів для нас повинно вийти, так що в цьому плані ми спокійні", – додав глава "Транснефти".

Транзит нафти через Білорусь

Транзит нафти через Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И опять Обоз все переврал. России надоело кормить Беларусь, которая наживалась на перепродаже роснефти. Лукашенко, которому "гроши дуже потрибни", решил поднять пошлину за транзит на 50%,в результате чего беларусский нефтепровод стал дюже дорогим, дешевле танкерами перевозить, о чем и было заявлено. И, кстати, белорусам цена на нефть была предложена на 20% дешевле мировых, которые Лукашенко не понравились и он решил заняться своим любимым делом - шантажом: "Москали, дайте грошей, а то уйдём от вас!" Ниче не напоминает?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Теперь очередь Белорусов прочувствовать всю любовь свинорусов. Слава Богу Украина дала соснуть тунца расеянцам
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Себостьян Прейро, Убогое дырявое туловище,у вас ипачи все в спущенке,а ты бред какой то несешь,от пересосу наверно.
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Себостьян Прейро, но сосёт ватное укробы.дло и у России и у Американосов.
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