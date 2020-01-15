В Росії придумали новий метод шантажу Білорусі через відмову від путінської нафти

В Росії пригрозили, що можуть залишити Білорусь без транзиту російської нафти, яка йде до Європи.

Про це заявив глава російської "Транснефти" Микола Токарєв в середу, 15 січня, передає "Інтерфакс". За його словами, Росія має можливості перерозподілити транзитні потоки нафти, що йдуть через територію Білорусі.

"У нас можливості для цього усі є, але ми не вважаємо, що така перспектива буде, тобто ми виключаємо таку перспективу, хоча якщо знадобиться, можливості такі у нас є", – сказав Токарєв.

Він зауважив, що серед можливостей – "і морський розподіл, і інші варіанти". "Я зараз не буду називати цифри, але ми прораховували всі такі перспективи, бачимо, що можливість така є, і без особливих труднощів для нас повинно вийти, так що в цьому плані ми спокійні", – додав глава "Транснефти".

Транзит нафти через Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводи.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко і Володимир Путін визнали, що об'єднання Росії і Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – по нафті, газу і податках.

Росія з 1 січня 2020 року припинила постачання нафти на переробні заводи Білорусі.

Казахстан отримав від Білорусі запит на постачаня нафти і має намір розглянути цю пропозицію.

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