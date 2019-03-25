Росія відмовиться від українських ракет: контракт планують розірвати

Російська компанія S7 Space підтвердила свій намір розірвати контракт з українським "Південмашем" на купівлю 12 ракет-носіїв "Зеніт" для запусків з плавучого космодрому "Морський старт".

Про це співвласник компанії Наталя Фільова заявила у відповідь на запит журналістів, повідомляє "Коммерсант". Вперше інформація про те, що російська компанія збирається відмовитися від ракет, з'явилася ще минулого тижня. Однак до 25 березня офіційних підтверджень не було. На українському підприємстві повідомляли, що договір чинний.

Дніпропетровський завод "Південмаш" оголосив про підписання контракту на поставку дочірній структурі російської групи компаній S7 ракет "Зеніт" влітку 2017 року. Угодою передбачено створення 12 носіїв, які мали використовуватися, зокрема, для пусків з акваторії Тихого океану (проект Sea Launch).

Росія відмовиться від українських ракет Дніпро Час

ДП "Південмаш" — одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий у світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового і військового призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня 2018 року під час старту ракети "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції сталася аварія носія. Через нештатну ситуацію екіпажу довелося здійснити аварійну посадку в Казахстані.

Ризики при запуску ракети-носія і транспортного пілотованого корабля і його стикування з МКС були застраховані в СК "Согласие" на 4,65 мільярда рублів. У компанії зазначали: якщо інцидент визнають страховим випадком, то це стане однією з найбільших виплат в історії страхування космічних ризиків.

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