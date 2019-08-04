Різкий розворот долара: аналітики розповіли, що чекає українців

В Україні курс долара обвалився до рекордної за три роки позначки. І це не межа. Частина аналітиків упевнена: вже в серпні валюта подолає нову психологічну позначку.

Чого українцям чекати від курсу валют і на що вплине нова гривня – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

в Україні спостерігається рекордне зміцнення гривні;

причин для паніки немає, з одного боку Мінфін високими ставками за держоблігаціями підвищує курс гривні, а з іншого – скаржиться, що НБУ слабо втручається в ситуацію;

дешевий долар дозволяє знизити ціни на імпорт, але призводить до проблем з виконанням бюджету країни.

Скільки буде коштувати долар

Близько 25 грн/$ – найбільш ймовірний прогноз на наступний тиждень. І хоча прогнози аналітиків різняться, всі вони впевнені – причин для падіння гривні немає. Всі прогнози можна розділити на три категорії.

Позитивний – курс долара продовжить котитися вниз і в серпні має всі шанси зміцнитися до 24,7 грн/$. Таку думку, наприклад, розділяє аналітик Андрій Шевчишин. Фінансист Карл Гутов зовсім розраховує на наближення до 24,2 грн/$.

Чому дешевшає долар:

Мінфін встановив високі ставки на українські цінні папери – тому інвестори приходять в Україну, продають долари і за гривні купують їх;

позитивні очікування від нової влади в Україні;

досить високі ціни на продукцію, яку українські підприємці продають за кордон.

Нейтральний – курс близько 25-25,5 грн/$. Аналітик Вадим Іосуб вважає: найближчим часом варто очікувати помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн. Стримані прогнози, в тому числі, пояснюються сезонним фактором. У серпні, коли бізнес отримує відшкодування ПДВ, попит на долари зростає, тому підвищується і курс.

Песимістичний прогноз – поступове наближення до "старої" психологічної позначки в 26 грн/$. Головний ризик – інтерес до українських цінних паперів. Попит значно зріс завдяки підвищенню ставок. Як результат, іноземці принесли в українську економіку 73,4 млрд грн.

Курс долара в Україні оглядач

Це не просто більше, ніж в минулі роки. Ця сума порівнянна з трьома траншами МВФ (!). Проблема в тому, що всі вкладені гроші доведеться повертати. "Як тільки зміниться кон'юнктура для інвесторів, які заходять в Україну з "гарячим" капіталом, вони почнуть виходити з ринку", – відзначає Шевчишин.

"Політичні ризики, які обмежували активність частини іноземних інвесторів і МВФ, повністю відходять на задній план. На сьогодні немає загрози для формування коаліції і нового уряду, а також впровадження реформ. Ймовірно, після призначення уряду, переговори з МВФ будуть відновлені, і вже в цього року Україна зможе отримати наступний транш кредиту за програмою stand by", – розповідає Андрій Шевчишин.

До чого призведе новий курс долара

Чим дешевше долар, тим менше прибуток від валютних надходжень. Це з одного боку кошти, які отримують компанії в валюті, а з іншого боку – бюджетні надходження. Частина акцизів зафіксована в євро. При цьому курс євро в Україні формується залежно від залежності євро/долар, а ось сам долар – вже на ринкових умовах.

Тому чим дешевше долар, тим менше отримує український бюджет. Правда, разом з тим знижуються і суми, які потрібно витрачати на обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартості автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

В результаті зміцнення гривні і активних дій НБУ з викупу іноземної валюти, золотовалютні резерви зросли до $21 млрд, яких достатньо для проходження пікових виплат у вересні і в першій половині 2020 року. Разом з тим, якщо Україна отримає наступний транш кредиту МВФ, ризики дефолту будуть зняті.

Сезонні фактори

В Україні спостерігається сезонність на ринку валют. Коли потрібно витрачати валюту на покупку газу, погашення держборгу – долар дорожчає. Коли аграрії активно продають свою продукцію, американська валюта дешевшає.

Крім того, з певною періодичністю повторюються: повернення ПДВ бізнесу, висновок компаніями дивідендів власникам, інвестиції іноземців в ОВДП після їх розміщення Мінфіном.

В результаті з року в рік повторюється одна і та ж ситуація: долар на початку місяця дешевше, ніж в кінці. Також валюта дешевшає ближче до літа і дорожчає – до початку опалювального сезону.

Однак іноді в ситуацію втручаються не економічні, а чисто політичні чинники. Всі учасники ринку уважно стежать за ситуацією в країні. І як тільки починаються будь-які хвилювання, попит на валюту різко зростає і долар дорожчає.

Наприклад, на початку грудня, після того, як в країні оголосили воєнний стан, курс долара злетів до 28,4 грн/$. І головна причина – ажіотажний попит. Українці почали активно купувати валюту, побоюючись, що незабаром вона сильно подорожчає. Банки були змушені купувати більше доларів, щоб задовольнити попит і на міжбанку, і в банках, і в обмінниках.

А вже в травні вартість долара знизилася до 26,11 грн/$. Припустимо, що в українця було відкладено 500 тис. грн. Якби він витратив їх в грудні 2018-го, піддавшись паніці, за цю суму можна було придбати $17,6 тис. Але він почекав і в травні 2019-го на ті ж 500 тис. купив вже $ 19,1 тис. Тобто, піддавшись паніці, можна було втратити $1,5 тис.

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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