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27 березня • оновлено в 21:30
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Ринок землі в Україні запустять з новими правилами: в "Слузі народу" розповіли, кому і скільки продадуть

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В Україні купувати землю зможуть тільки фізичні особи і не більше 100 гектарів "в руки". Тільки після 2023 року зможуть купувати землю і юридичні особи, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" 27 березня заявив народний депутат Микита Потураєв. Ринок запустять в липні 2021-го, продавати державну і комунальну землю не будуть. Сам закон планують проголосувати 30 березня, під час позачергового засідання Верховної Ради, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Ринок землі в Україні запустять з новими правилами: в "СН" розкрили деталі

За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. Водночас нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде понад 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме понад 10 тисяч євро.

Держава допомагатиме фермерам – в уряді запустять спеціальну програму і під неї виділять близько 4 млрд гривень. Іноземці не можуть купувати землю до проведення всеукраїнського референдуму. Очікується, що референдум буде проведений в найближчі роки, але ніякого окремого закону по ньому немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

  • 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання продажу землі іноземцям має вирішуватися лише шляхом проведення референдуму.

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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ПИПЕЦ УКРАИНЕ... В принципе всё к этому после майдана и шло.... Запад сделал майдан, запад и купил за гроши Украину...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
мрaзи, под искусственно созданную панику закрыли транспорт, чтобы народ Не приехал протестовать, врaги украинского народа-проституировaнные подстилки запада продают Родину и единственное что есть у народа - украинскую землю. Вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продали свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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