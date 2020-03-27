Ринок землі в Україні запустять з новими правилами: в "Слузі народу" розповіли, кому і скільки продадуть

В Україні купувати землю зможуть тільки фізичні особи і не більше 100 гектарів "в руки". Тільки після 2023 року зможуть купувати землю і юридичні особи, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" 27 березня заявив народний депутат Микита Потураєв. Ринок запустять в липні 2021-го, продавати державну і комунальну землю не будуть. Сам закон планують проголосувати 30 березня, під час позачергового засідання Верховної Ради, передає кореспондент OBOZREVATEL.

За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. Водночас нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде понад 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме понад 10 тисяч євро.

Держава допомагатиме фермерам – в уряді запустять спеціальну програму і під неї виділять близько 4 млрд гривень. Іноземці не можуть купувати землю до проведення всеукраїнського референдуму. Очікується, що референдум буде проведений в найближчі роки, але ніякого окремого закону по ньому немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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