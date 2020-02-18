Ринок землі: Арахамія сказав, скільки часу ще потрібно Раді

Депутати Верховної Ради на ранковому засіданні у вівторок, 18 лютого, встигли розглянути лише 358 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі в Україні.

Це менше 10% роботи, яку потрібно виконати. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту. При цьому голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія передбачає, що розгляд документа у другому читанні розтягнеться на 2,5-3 місяці.

Ринок землі

"Очікування такі. Якщо не зміняться суттєво якісь обставини, ми прогнозуємо, ґрунтуючись на сьогоднішніх цифрах, які ми маємо. В середньому розгляд поправки займає 3 хвилини. Якщо їх кількість (близько 4000, - Ред.) розділити на 3 хвилини і відняти всі перерви, то це десь 2,5-3 місяці роботи парламенту", – сказав Арахамія.

Він додав, що, можливо, Рада спробує працювати на вихідних. Але у такому випадку, за його словами, депутатів можуть звинуватити в тому, що вони штучно прискорюють процес ухвалення закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фінальне голосування у Верховній Раді за закон про вільний продаж землі в Україні очікується не раніше березня.

Згідно із законопроектом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

У партії "Слуга народу" очікують, що через 3-4 роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе мінімум 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал