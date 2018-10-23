Економіст назвав ключову умову здешевлення газу для українців

В Україні газ для населення може подешевшати тільки тоді, коли ціни встановлюватиме ринок, а не політики.

Такий прогноз озвучив у ефірі ObozTV економіст Павло Кухта, коментуючи новий етап подорожчання блакитного палива в Україні.

За словами економіста, середньострокова мета уряду — перестати регулювати ціни в ручному режимі.

Він навів як приклад ринок газу для промислових споживачів. Експерт зазначив, що зараз ринкова ціна газу — близько 14 тис. грн за тисячу кубометрів, а у жовтні "Нафтогаз" продає газ промисловості за 10,5 тис. грн.

"Все просто — "Нафтогаз" не може створити жодну монополію, якщо ви як громадянин можете вільно купити у трейдера газ. Що б не пропонував "Нафтогаз", ви все одно купите у когось іншого. Це вже є на ринку промисловості. Є ринкові ціни, і там уже десятки трейдерів, а "Нафтогаз" має 7% на цьому ринку. Приватні трейдери більш конкурентні, швидкі, працюють краще, ніж велика державна махіна. Вони зайняли більшу частину ринку", — розповів експерт.

"Якщо ми будемо мати ринкові ціни для населення і завершену монетизацію на рівні населення, коли гроші будуть іти до людини, і вона зможе платити субсидійними грошима приватній фірмі, фактично, це вже ринок", — заявив він.

Кухта зазначив, що у промисловому сегменті працюють десятки газових трейдерів, і щойно з'являться умови і ринкова ціна, газ населенню також почнуть постачати приватні компанії на умовах конкуренції.

"Я дуже сподіваюся, що до 2020 року ми нарешті заживемо з ринком газу побутових споживачів. Безглузде питання, як депутатам, уряду або президенту встановити ціни на газ, яке 25 років як політичне питання номер один в Україні, нарешті завершиться — буде ринок газу, а політики більше не буде", — упевнений економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 тис. до 8,5 тис. грн за тисячу кубометрів. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме населення і підприємства-постачальники комунальних послуг.

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