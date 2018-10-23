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/Ринки та компанії

Економіст назвав ключову умову здешевлення газу для українців

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В Україні газ для населення може подешевшати тільки тоді, коли ціни встановлюватиме ринок, а не політики.

Такий прогноз озвучив у ефірі ObozTV економіст Павло Кухта, коментуючи новий етап подорожчання блакитного палива в Україні.

За словами економіста, середньострокова мета уряду — перестати регулювати ціни в ручному режимі.

Він навів як приклад ринок газу для промислових споживачів. Експерт зазначив, що зараз ринкова ціна газу — близько 14 тис. грн за тисячу кубометрів, а у жовтні "Нафтогаз" продає газ промисловості за 10,5 тис. грн.

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"Все просто — "Нафтогаз" не може створити жодну монополію, якщо ви як громадянин можете вільно купити у трейдера газ. Що б не пропонував "Нафтогаз", ви все одно купите у когось іншого. Це вже є на ринку промисловості. Є ринкові ціни, і там уже десятки трейдерів, а "Нафтогаз" має 7% на цьому ринку. Приватні трейдери більш конкурентні, швидкі, працюють краще, ніж велика державна махіна. Вони зайняли більшу частину ринку", — розповів експерт.

"Якщо ми будемо мати ринкові ціни для населення і завершену монетизацію на рівні населення, коли гроші будуть іти до людини, і вона зможе платити субсидійними грошима приватній фірмі, фактично, це вже ринок", — заявив він.

Кухта зазначив, що у промисловому сегменті працюють десятки газових трейдерів, і щойно з'являться умови і ринкова ціна, газ населенню також почнуть постачати приватні компанії на умовах конкуренції.

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"Я дуже сподіваюся, що до 2020 року ми нарешті заживемо з ринком газу побутових споживачів. Безглузде питання, як депутатам, уряду або президенту встановити ціни на газ, яке 25 років як політичне питання номер один в Україні, нарешті завершиться — буде ринок газу, а політики більше не буде", — упевнений економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 тис. до 8,5 тис. грн за тисячу кубометрів. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме населення і підприємства-постачальники комунальних послуг.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVринок газуЦіна на газ
Особа
Павло Кухта
Місце
Україна
Об'єкти
газНафтогаз УкраїниНАК "Нафтогаз"
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Мир Миру
Мир Миру
А откуда взялась "рыночная" цена газа в 14 тыс.грн за тысячу кубометров? Газовый хаб в Украине еще не создан.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. И от функции транспортировки-доставки газа Нафтогаз не отказался. Поэтому нет никакого "рынка".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да да да, отпустите цены, хочу посмотреть что из этого выйдет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украйинськы экономысты- это что то !!... с чем то! Газ на Украине подешевеет лишь тогда ,когда кожный свидомый украйинэць , вставить шланг себе в задницу ,и подключит его к главному газопроводу. Ну или есть ещё вариант ,всех свидомых отправить на перековку, и пользоваться как и все остальные страны газом из России
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