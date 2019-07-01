Ринок електроенергії: ДТЕК знизив тарифи на чверть, а "Центренерго" спробували підняти ціну

В Україні завдяки запуску ринку електроенергії з 1 липня компанія ДТЕК на 25% знизила свої ціни. Водночас, наприклад, у "Центренерго" навпаки — свою пропозицію з вартості електроенергії збільшили на майже 50%.

Однак уже у перший день запуску ринку можна стверджувати — нововведення не призведе до зростання тарифів для населення, а пропозиції для ТЕС навіть знизяться. "Інформація про продаж електроенергії ТЕС компанії за ціною, вищою за цінові обмеження, встановлені НКРЕКП на ринку на добу вперед, а також твердження про зростання тарифу для теплової генерації на 50% і вище, не відповідає дійсності і спрямоване на маніпуляцію громадською думкою", — заявили у ДТЕК коментуючи чутки про нібито зростання цін.

Більше того, у порівнянні з лютим 2019 року, коли тариф ТЕС складав 2,167 грн за кВт-год, ціна електроенергії, виробленої вугільними електростанціями ДТЕК, після запуску ринку виявилася нижчою на 25%. "Ці результати стали можливі завдяки відкритій конкуренції серед генеруючих компаній України", — заявили у ДТЕК.

"Центренерго" намагалися продати електроенергію за ціною 2,3 грн. Однак ніхто за такою ціною електроенергію на ринку не придбав. Фактична ціна на ринку на день вперед — 1,59 грн. "Те що виставляється на біржу, це тільки "бажання продавця" щодо ціни. Тобто це не та ціна, за якою насправді відбудуться угоди. Це не фіксований тариф, а їхня ціна, яку вони хочуть отримати, насправді вона може бути нижчою, все залежить від балансу попиту і пропозиції. Наприклад, на ринку на добу вперед у "Оператора ринку", судячи з учорашніх торгів, ціни значно нижчі", — пояснив глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Радник президента Володимира Зеленського, представник глави держави у Кабміні Андрій Герус намагався зірвати запуск ринку, діючи в інтересах великих споживачів (найперше це заводи олігархів). Однак, незважаючи на протидію з боку політиків і представників великого бізнесу, зірвати виконання взятих перед Європою зобов'язань і відкласти запуск ринку електроенергії, нововведення все ж таки запрацювало. Поступово ціни на електроенергію регулюватимуться завдяки ринковим механізмам: конкуренції на ринку і балансу попиту і пропозиції. Це дозволить простим українцям обирати постачальника і в разі, якщо послуги їх не влаштовуватимуть, розривати договори.

Варто зазначити, що підвищувати із запуском ринку електроенергії тарифи для населення не будуть. Кабінет міністрів ухвалив рішення обмежити максимальну вартість "струму" для простих споживачів. "Із введенням нової моделі ринку ціна на електроенергію для населення має залишитися незмінною — ми про це подбали, також вона не повинна різко піднятися і для побутових споживачів. На перехідному періоді вимушено встановлені деякі обмеження з метою недопущення стрімкого зростання тарифів. Ринку необхідно пройти еволюцію до повної лібералізації", — пояснив глава Міненерго Ігор Насалик.

Незважаючи на побоювання про зрив стабільної роботи, і в "Укренерго", і в "Центренерго" заявляють: ситуація стабільна, ринок запрацював і, як засвідчує перший день відкритих торгів, ні зростання цін, ні дестабілізації ситуації не відбулося.

"Дуже важливо відзначити — загрози для стабільної роботи нового ринку немає і загрози для української енергосистеми теж немає в Україні. Це важливо і це треба відзначити. Ну а шорсткості є і вони будуть, для цього є фахівці на місцях, я впевнений, що вони це допрацюють", — заявив народний депутат Артур Мартовицький.

Із запуском ринку також вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі — РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок, на якому розраховуватиметься вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори із постачальниками.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт/год), то замість 70 кВт/год на місяць можна використовувати всього 20 кВт/год. В такому разі покупка окупиться приблизно за рік.

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