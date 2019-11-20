РФ готує газову війну проти України: чию сторону займає ЄС і в яких областях не буде блакитного палива

Українцям уже через півтора місяці загрожує чергова газова криза. Росії вигідно затягнути переговори про транзит блакитного палива, в такому випадку під загрозою опиняться поставки в ЄС. "Газпром" же пропонує або відмовитися від усіх притензій у судах (де "Нафтогаз" уже виграв більше $4 млрд), або переживати газову війну.

Детальніше про те, чого від України хочуть в РФ і чим загрожує зупинка транзиту, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

в 2020-му закінчиться контракт на транзит газу по Україні;

Росія пропонує прямі контракти на купівлю газу і відмову від судових позовів (значить, втратити мільярди виграних доларів і знову опинитися в залежності від їх блакитного палива);

Єврокомісія виступає посередником на переговорах, проте відкрито не тисне на "Газпром";

уже через кілька місяців частина областей в Україні може пережити дефіцит газу.

Напередодні великих проблем

Україна може опинитися в черговий газової пастці, підготовленій РФ. За переговорами між "Нафтогазом" і "Газпромом" стежить уся Європа. Якщо сторони не зможуть домовитися, поставки блакитного палива в ЄС можуть опинитися під загрозою зриву. Але найбільше постраждає Україна. Без транзиту газу ми не тільки втратимо до 4% ВВП, а й ризикуємо перетворити свою ГТС на купу металу.

І росіяни це добре розуміють. Тому в звичній манері загрожують зривом, вимагаючи ухвалити політичні рішення. Наприклад, у "Газпромі" хочуть, щоб Україна відмовилася від усіх виграних судів проти РФ. Більше того, український Антимонопольний комітет повинен скасувати свій штраф проти російської газової компанії, а країна – відкликати скаргу з Єврокомісії. Простіше кажучи, держава-агресор ставить умови: відмовитися від усіх претензій, або залишитися без працюючої газо-транспортної системи.

"Копії офіційної пропозиції спрямовані міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю і заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу", – заявили в Газпромі. У переговори виявилася втягнута і Єврокомісія (ЄК) як зацікавлена третя сторона.

Державне інформаційне агенство Росії заявило, що ЄК нібито рекомендує Україні підписати прямий договір на поставку газу. Зараз ми купуємо блакитне паливо в Європі і з ними і підписуємо контракти. Найчастіше мова йде про реверсні поставки. Наприклад, компанія Х купує газ у "Газпрому" й одразу ж продає його нам.

Блакитне паливо газопроводом надходить в Україну з РФ і фізично не доходячи до компанії Х залишається в наших сховищах. Але платимо ми не Газпрому, а посереднику. Це дозволяє уникнути тиску з боку РФ і купувати за ринковими цінами, а не завищеними з метою впливати на політичні рішення.

В українському "Нафтогазі" заявляють – ця новина – фейк. Насправді такої рекомендації не було. У ЄК вважають, що РФ і Україна повинні підписати новий довгостроковий договір на значний обсяг газу. І на цьому все.

"А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує бажання Росії отримувати газові контракти з допомогою політичного тиску – неправда", – пояснили в "Нафтогазі".

Водночас РосЗМІ стверджують із посиланням на свої джерела, що нібито "Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу в обсязі близько 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того ж газу".

І це при тому, що напередодні росіяни запропонували Україні купувати газ зі знижкою в 25%. Але і цей варіант для нас не вигідний, пояснив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Європейські компанії можуть бронювати потужності української ГТС, європейські компанії можуть купувати російський газ на кордоні Україна-Росія, а потім продавати його в Україну за ціною, яка буде навіть нижча, ніж зі знижкою 25%.

Тому що вони будуть брати цей російський газ по ціні, як у Німеччині, але мінус вартість транспортування. Й оскільки вони не будуть нести витрати на транспортування, то зможуть продавати цей газ в Україні за нижчою ціною", – сказав Вітренко.

Тобто 20-25 відсотків – це не знижка, це нормальна ціна, додав представник "Нафтогазу". Таку ціну можна мати, якщо, наприклад, європейський антимонопольний орган зробить так, щоб "Газпром" не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку. Це, в свою чергу, можливо, якщо розблокована можливість для інших компаній отримувати газ на кордоні Росії.

І поки суперечки тривають, уже зараз зрозуміло – Росія свій шанс оголосити газову війну не втратить. У січні 2020 року спливає термін дії старого транзитного контракту. Паралельно з тим країна-агресор зводить газопровід "Північний потік-2" в обхід України. Все це для того, щоб знизити транзит через Україну до такого рівня, коли нам буде невигідно утримувати газотранспортну систему.

Чим ризикує Україна без транзиту

В Україні після припинення транзиту газу в першу чергу постраждає промисловість, впевнений експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. "Якщо з 1 січня буде припинено транзит російського газу, то одразу максимально обмежать постачання газу для промисловості. Першим постраждає бізнес. Плюс постраждають багатоквартирні будинки з централізованим опаленням – для теплокомуненерго теж будуть лімітовані поставки газу", – наголосив він.

У зоні ризику в першу чергу південні області – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, частково Дніпропетровська область. Там можуть бути більш суттєві обмеження газу, ніж в інших областях.

Геннадій Кобаль, експерт нафтогазового ринку, також вважає, що російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу, щоб шантажувати Євросоюз припиненням поставок. Він упевнений: чим гірше, тим краще для Росії.

"Ніхто не збирається з боку "Газпрому" вирішувати це питання. Чим більше складнощів і загроз буде – тим для Росії краще. Вони звикли у такий спосіб тероризувати своїх споживачів, Україну, Європу, лякати, що не буде транзиту", – пояснив експерт.

"Разом із тим ми бачимо чіткі сигнали, що "Газпром" накопичує газ в Європі. Це робиться для того, щоб виконувати свої зобов'язання взимку перед споживачами в Європі, якщо вони відмовляться від транзиту на певний час", – додав він.

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