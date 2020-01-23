"Рекордний рік": Гончарук зустрівся з головою ЄБРР у Давосі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 2019 рік був рекордним для України за обсягом інвестицій від ЄБРР.
Про це голова уряду повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з президентом банку Сумою Чакрабарті в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня. "Загалом 2019 рік був рекордним за обсягом інвестицій ЄБРР в Україну. Уся сума склала 1,1 млрд євро", – написав Гончарук.
За його словами, Чакрабарті зауважив успішність реформ в Україні та досягнуту макроекономічну стабільність. "Домовилися, що в 2020 році будемо працювати над перевиконанням рекорду", – додав Гончарук.
ЄБРР
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