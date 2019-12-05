Рекордний курс долара в Україні: у Кабміні розповіли, коли впадуть ціни

В Україні курс долара досяг рекордно низької за кілька років позначки, проте на цінах така ситуація може відобразитися тільки через рік – ближче до весни 2020 року.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. "Певні ціни зростають, певні знижуються. Це залежить від багатьох речей. Якщо говорити про продукти харчування, то, насамперед, від врожаю. Ті продукти, які імпортуються/експортуються, – на них курс впливає. Але досить часто це займає певний період часу", – пояснив міністр.

Курс долара

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У відомстві порахували, що зниження цін після падіння курсу долара може тривати до 12 місяців (чотири квартали). Це пов'язано з тим, що закупівлі проводять попередньо, ціни фіксують наперед, а фінансові плани підприємств розробляються відразу на рік наперед.

"Ми можемо зараз відчувати певне попереднє підвищення курсу, а зменшення відчуємо навесні. Але загалом інфляція сповільнюється. Вона буде на рівні 6-7% зараз, і буде ще менше. Що означає, що інфляція сповільнюється? Це не означає, що ціни не ростуть", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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