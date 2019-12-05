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5 грудня • оновлено в 11:35
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/ Ринки та компанії

Рекордний курс долара в Україні: у Кабміні розповіли, коли впадуть ціни

5.8т
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В Україні курс долара досяг рекордно низької за кілька років позначки, проте на цінах така ситуація може відобразитися тільки через рік – ближче до весни 2020 року.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. "Певні ціни зростають, певні знижуються. Це залежить від багатьох речей. Якщо говорити про продукти харчування, то, насамперед, від врожаю. Ті продукти, які імпортуються/експортуються, – на них курс впливає. Але досить часто це займає певний період часу", – пояснив міністр.

Курс долара

Курс долара

Новини
Курс долара в Україні побив новий рекорд

У відомстві порахували, що зниження цін після падіння курсу долара може тривати до 12 місяців (чотири квартали). Це пов'язано з тим, що закупівлі проводять попередньо, ціни фіксують наперед, а фінансові плани підприємств розробляються відразу на рік наперед.

"Ми можемо зараз відчувати певне попереднє підвищення курсу, а зменшення відчуємо навесні. Але загалом інфляція сповільнюється. Вона буде на рівні 6-7% зараз, і буде ще менше. Що означає, що інфляція сповільнюється? Це не означає, що ціни не ростуть", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на Ютуб: Крымский мост(05.12.2019)УРА!!!Наконец то дождались!ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД на МОСТУ!СУПЕР КРАСИВО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это натуральный грабеж страны, эти валютные спекуляции украинскую экономику до добра не доведут, об этом вчера рассказывал Чаплыга на УкрлайфТВ... смотрите
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
где-то одиноко заплакал великий комбинатор Остап Сулейман-оглы Бендер ...
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