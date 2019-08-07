Рекорд не взято: курс біткоїна різко обвалився

Курс біткоїна після вибухового зростання в понеділок на 10% знову пішов вниз. У середу, 7 серпня, його вартість коливається на рівні $ 11990.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, в ході росту, що почався в понеділок, криптовалюта ледь не побила недавній рекорд, подорожчавши до $12259. Але вже в середу вночі ціна впала на $930 - до $11330.

І тільки о 16 годині 7 серпня вартість потроху піднялася до $11900.

Курс біткоїна

Інші основні цифрові валюти теж в мінусі. Ethereum за добу втратив 0,49%, XRP - 1,17%, Litecoin - 2,16%.

Як заявили в коментарі OBOZREVATEL аналітики ForexClub, у найближчій перспективі на ринку продовжиться корекційний зниження. В цьому випадку біткоіни може подешевшати до $ 11500, Ethereum - до $225, XRP - $0,31, а Litecoin - до $92.

біткоіни Bits.media

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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