Рахунки українців масово "блокують": шахраї розсилають небезпечні СМС

Українці масово отримують СМС з погрозами блокування карт, а коли передзвонюють на зазначені в повідомленні номера, ризикують залишитися без грошей на рахунку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Шановний клієнте, ПриватБанк із метою безпеки заблокував карту. Зверніться за номерами телефонів..." – повідомлення з подібним текстом щодня отримують тисячі українців.

Карту банк не блокував, а подібні повідомлення ніколи не розсилають. Ми звернулися у службу підтримки фінансової установи і передали всі зазначені в повідомленні номери телефонів. Незважаючи на це, вже наступного дня прийшло повторне повідомлення з таким самим змістом. Цього разу ми вирішили передзвонити шахраям.

– Центральне управління безпеки Національного банку України. Як до вас можна звертатися? – відповів молодик по телефону. На відміну від справжнього працівника кол-центру, наш співрозмовник має проблеми з дикцією і говорить російською.

– У вас є інші карти, крім ПриватБанку? Нікому не передавали карту? Помилочок не робили, коли вводили код авторизації? – продовжує бесіду співрозмовник.

Шахрай пояснив: гроші під загрозою, хтось намагається зламати карту і зняти всю готівку. Щоб урятуватися, треба терміново пройти до банкомату і передзвонити. Через деякий час ми знову передзвонили на вказаний номер, мовляв, уже дійшли до банкомату. Але цього разу нам відповів уже інший "працівник НБУ" і запропонував діяти за іншим сценарієм.

"Візьміть вашу карту в руки. Почастішали шахрайські схеми в Україні. Ми блокуємо карти з метою вашої безпеки", – заявив шахрай. Відрізнити псевдооператора від справжнього неважко. Замість "в Україні" він каже "на", використовує українізми, а на задньому фоні, якщо прислухатися, можна почути, як хтось голосно матюкається. Як виявилося, так вчинить і наш співрозмовник.

Потім, щоб підтвердити, що "карту не продали", треба назвати повний номер карти, термін придатності, ще й продиктувати СVV. Коли шахрай втомився повторювати прохання, перейшов на матюки й образи.

Експертка у сфері кібербезпеки Марина Кобейник розповідає: подібні схеми вже давно відомі і працюють не перший рік. Шахраї купують банківські карти в українців і базу контактів в інтернеті. Розсилають повідомлення в пошуках наївного клієнта, а потім змушують переказати гроші зі своєї картки на куплену. Отриманий "прибуток" знімають у банкоматах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які розсилають повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

Якщо ви також стали жертвою шахрайства і хочете розповісти свою історію – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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