На ArcelorMittal висунули серйозні звинувачення проти СБУ: з'явилося відео

На заводі "ArcelorMittal Кривий Ріг" після обшуків СБУ заявили, що її співробітники неправильно вимірювали радіацію. Тоді як рівень випромінювання не перевищує норму.

Про це представники підприємства говорять на відео, опублікованому прес-службою компанії в Facebook. Так, начальник відділу радіаційного контролю департаменту автоматизації технічних процесів "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександр Мазур стверджує, що всі показники поруч з машиною безперервного лиття №3 відповідають нормі.

"Ми знаходимося на робочому майданчику блоку МБЛЗ-3 безпосередньо біля установки блоку джерела кобальт-60 (радіоактивний елемент, - Ред.). Ми міряємо в чотирьох точках. Перший вимір - безпосередньо над джерелом випромінювання - показує 1,5 мкЗв/год (мікрозівертів в годину). На відстані 50-60 см від блоку джерела - 0,2 мкЗв/год. На бічній поверхні - 0,35 мкЗв/год. На відстані 1 м, безпосередньо там, де знаходяться сталевари - 0,14 мкЗв/год . Згідно санітарних правил і норм України, середнє значення має становити не більше 0,5 мкЗв/год. у нас вийшло в межах норми, за винятком 1,5 мкЗв/год безпосередньо на блоці джерела, де значення може доходити до 3 мкЗв/год. А у нас 1,5 мкЗв/год. Я заміряв всі шість кристалізаторів, всюди показники в нормі", - сказав Мазур.

СБУ приходила з обшуками на ArcelorMittal

Також на "ArcelorMittal Кривий Ріг" показали, як співробітники СБУ проводили заміри радіації під час обшуку. На відео видно, як за допомогою металевих гаків зняли кришки з контейнерів, де знаходяться радіоактивні елементи, а потім з близької відстані вимірювали рівень випромінювання. Нагадаємо, в СБУ заявили, що в ході обшуків на підприємстві виявили радіацію, яка значно перевищує допустимі санітарні норми - 4,4 мкЗв/год

За словами заступника гендиректора "АМКР" з інжинірингу, інвестиційних проектів, екології та якості Віная Тіварі, машина безперервного лиття була придбана у відомого виробника SMS group і встановлена з дотриманням всіх норм.

"У нас є всі необхідні дозвільні документи на те, щоб побудувати цей об'єкт і його запустити. Основне питання було щодо рівня радіації. У нас є документи, які свідчать про сертифікацію установки, дозвільні документи на поставку обладнання з Німеччини і його монтажу. Технічні характеристики обладнання відповідають українським нормам. Саме тому державні органи дозволили нам його встановити. Люди, які тут працюватимуть, будуть в безпеці. І ці всі документи ми надали СБУ", - сказав Тіварі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. У в прес-службі компанії повідомили, що в їх відношенні відкрито кримінальне провадження за фактом екоцид. За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

У понеділок, 22 липня, в.о. глави СБУ Іван Баканов на брифінгу звинуватив менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала. В СБУ заявили, що нове обладнання на заводі встановлено з порушеннями, а рівень радіації небезпечний для здоров'я працівників.

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