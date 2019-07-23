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На ArcelorMittal висунули серйозні звинувачення проти СБУ: з'явилося відео

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На заводі "ArcelorMittal Кривий Ріг" після обшуків СБУ заявили, що її співробітники неправильно вимірювали радіацію. Тоді як рівень випромінювання не перевищує норму.

Про це представники підприємства говорять на відео, опублікованому прес-службою компанії в Facebook. Так, начальник відділу радіаційного контролю департаменту автоматизації технічних процесів "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександр Мазур стверджує, що всі показники поруч з машиною безперервного лиття №3 відповідають нормі.

"Ми знаходимося на робочому майданчику блоку МБЛЗ-3 безпосередньо біля установки блоку джерела кобальт-60 (радіоактивний елемент, - Ред.). Ми міряємо в чотирьох точках. Перший вимір - безпосередньо над джерелом випромінювання - показує 1,5 мкЗв/год (мікрозівертів в годину). На відстані 50-60 см від блоку джерела - 0,2 мкЗв/год. На бічній поверхні - 0,35 мкЗв/год. На відстані 1 м, безпосередньо там, де знаходяться сталевари - 0,14 мкЗв/год . Згідно санітарних правил і норм України, середнє значення має становити не більше 0,5 мкЗв/год. у нас вийшло в межах норми, за винятком 1,5 мкЗв/год безпосередньо на блоці джерела, де значення може доходити до 3 мкЗв/год. А у нас 1,5 мкЗв/год. Я заміряв всі шість кристалізаторів, всюди показники в нормі", - сказав Мазур.

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СБУ приходила з обшуками на ArcelorMittal

СБУ приходила з обшуками на ArcelorMittal

Також на "ArcelorMittal Кривий Ріг" показали, як співробітники СБУ проводили заміри радіації під час обшуку. На відео видно, як за допомогою металевих гаків зняли кришки з контейнерів, де знаходяться радіоактивні елементи, а потім з близької відстані вимірювали рівень випромінювання. Нагадаємо, в СБУ заявили, що в ході обшуків на підприємстві виявили радіацію, яка значно перевищує допустимі санітарні норми - 4,4 мкЗв/год

За словами заступника гендиректора "АМКР" з інжинірингу, інвестиційних проектів, екології та якості Віная Тіварі, машина безперервного лиття була придбана у відомого виробника SMS group і встановлена з дотриманням всіх норм.

"У нас є всі необхідні дозвільні документи на те, щоб побудувати цей об'єкт і його запустити. Основне питання було щодо рівня радіації. У нас є документи, які свідчать про сертифікацію установки, дозвільні документи на поставку обладнання з Німеччини і його монтажу. Технічні характеристики обладнання відповідають українським нормам. Саме тому державні органи дозволили нам його встановити. Люди, які тут працюватимуть, будуть в безпеці. І ці всі документи ми надали СБУ", - сказав Тіварі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. У в прес-службі компанії повідомили, що в їх відношенні відкрито кримінальне провадження за фактом екоцид. За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

У понеділок, 22 липня, в.о. глави СБУ Іван Баканов на брифінгу звинуватив менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала. В СБУ заявили, що нове обладнання на заводі встановлено з порушеннями, а рівень радіації небезпечний для здоров'я працівників.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
СБУ ArcelorMittal
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