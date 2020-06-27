RAB-тариф допоможе створити 'розумну' енергетичну інфраструктуру, – ЗМІ

RAB-тариф шляхом створення стимулів для інвестицій в електромережі допоможе розвивати "розумну" систему електропостачання в Україні (Smart Grid). Це підтверджує досвід європейських країн. Про це розповідається в статті РБК, присвяченій впровадженню стимулюючого тарифу в Україні.

Відзначається, що RAB-тариф дозволяє європейським країнам інвестувати в модернізацію мереж. Так, в Італії "розумні" мережі (Smart Grid) покривають майже всю країну. Розумні лічильники стоять у 100% споживачів. Для порівняння: в Україні у 10%. Розумні лічильники дозволяють споживачам самостійно управляти своїм споживанням електроенергії, наприклад, в більшою мірою користуватися енергоємними побутовими приладами вночі за низьким нічним тарифом.

"Шістнадцять країн Євросоюзу запланували поставити розумні лічильники в 80% будинків до кінця 2020 року. У чотирнадцяти з цих країн діє RAB-регулювання, в двох (Люксембурзі і Греції) - гібридне", - зазначають журналісти.

Зараз при аварійній ситуації компанії не можуть ліквідувати аварію досить швидко, що призводить до тривалої відсутності світла. Розвиток Smart Grid допоможе зробити енергосистему ефективної - при аварії мережу перемикає споживача на резервне постачання, а енергетики не будуть вручну шукати місце аварії. "Швидше за все, людина цього навіть не помітить. Зате компанія-оператор побачить місце аварії завдяки цифровому диспетчерському управлінню і датчикам, відправить туди ремонтників", - наголошується в матеріалі. Сьогодні українці годинами сидять в темряві поки аварійники ліквідовують наслідки аварій.

Для того, щоб RAB-тариф був ефективним і виконав завдання діджіталізаціі електромереж він має бути втілений по європейській практиці, відзначено в спецпроекті.

"Система RАВ-регулювання в більшості країн Європи ґрунтується на тому, що всі активи операторів системи розподілу не діляться на бази. Існує єдина база і єдина ставка повернення інвестицій, яка дорівнює середньозваженій вартості капіталу" - цитують ОС "Розумні електромережі України".

Нагадаємо, раніше енергоексперт Сергій Чех відзначав, що відсутність стимулів для інвесторів, включаючи застарілий і економічно неефективний метод тарифоутворення "Витрати +", привели до хронічного недофінансування сектора розподілу електроенергії і низькому рівню якості електропостачання.