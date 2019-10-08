"Слуга народу" відновлює імпорт із Росії: до чого призведе нове "еклектро" рішення

"Слуга народу" Андрій Герус продавив правку до закону про електроенергію, яка вже з 1 жовтня дозволила закуповувати "струм" у агресора. Тоді, коли країна відмовилася від російського газу і насилу звільнилася від енергетичного рабства, представник провладної партії Герус фактично повертає нас у залежність від Росії.

OBOZREVATEL з'ясував, навіщо Андрій Герус вирішив "налагодити" відносини з РФ і до чого це може призвести.

Росія ворог, але інтереси олігархів дорожчі

Глава енергетичного комітету Андрій Герус без публічного обговорення вніс правку до законопроєкту, яка дозволила імпорт "струму" з РФ, повідомив ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

Поки весь цивілізований світ вводить санкції проти керівників енергетичних компаній РФ за агресію проти України, сама жертва відновлює з ними відносини.

Відповідь дуже проста: росіяни з радістю продаватимуть українцям дешеву електроенергію, використовуючи, зокрема, вугілля з окупованих територій. Україна ж у результаті військових дій втратила частину своїх активів і тепер для генерації електроенергії змушена витрачати більше. Ціна на електроенергію для простих українців не змінюється, а ось великий бізнес, і найперше власники феросплавних заводів, змушені витрачати більше.

Як уже писав OBOZREVATEL, Андрій Герус тісно пов'язаний із декількома українськими олігархами, і більшість його ініціатив ще як експерта були пов'язані з тим, щоб здешевити електроенергію для великого бізнесу. Хоча при цьому саме він, будучи членом Нацкомісії з електроенергії та комунальних послуг, ухвалював рішення підвищити тариф на "струм" для простих українців.

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Зараз же, знову на догоду конкретним олігархам, Герус надав їм можливість, незважаючи на війну, санкції та агресію, купувати дешеву електроенергію в Росії. До чого це призведе?

Перше – удар по українській енергетичній безпеці. Є два варіанти – розвивати власну генерацію, інвестуючи в неї кошти, або ж купувати дешеві енергоресурси у росіян. Але для РФ це найперше не бізнес, а можливість впливати на країну.

Маніпулюючи газом, вони багато років шантажували країну і вибивали для себе політичні дивіденди, оренду Севастополя тощо. Зараз же вони з радістю продаватимуть дешевий "струм", щоб поставити на ноги українську генерацію і зробити нас залежними від російського імпорту.

У разі істотних обсягів імпорту дешевої електроенергії це:

• знизить виробництво "струму" українськими компаніями, обмежить їхні можливості розвивати власні потужності;

• за рахунок зростання імпорту знизиться ВВП, чинитиметься тиск на платіжний баланс і курс гривні;

Друге – політичні наслідки. Уже зараз західні дипломати дивуються – чому вони повинні вводити санкції через агресію проти України, тоді як сама "жертва" такої агресії продовжує торгувати з окупантом? Крім того, оскільки "правка Геруса" з'явилася з цілою низкою порушень, її не розглядав комітет з питань європейської інтеграції.

У 2025 році Україна має почати працювати у синхронному режимі з енергосистемами країн Європи (приєднання до ENSTO-E). До цього, ми повинні відключитися від енергосистем РФ і продемонструвати можливість працювати в автономному режимі.

Якщо ж до цього часу вже укладуть тривалі контракти, після від'єднання це призведе до судових позовів проти України, що загальмує процес інтеграції з енергетичною системою ЄС.

Герус вніс правку з порушеннями

Саму правку, яка прибрала заборону імпорту електроенергії з РФ, внесли до законопроєкту, який стосувався атомного регулювання! Фактично ні журналісти, ні самі парламентарі не звернули особливої уваги на те, що в документ внесли норму, яка виключає один із пунктів статті "Про ринок електроенергії".

Хоча при цьому, щоб не порушувати вже наявні домовленості і підписані угоди з ЄС, перш ніж ухвалювати таке рішення, парламентарі мали отримати висновок (рекомендацій) від Європейської Комісії.

Більше того, ніяких дискусій про можливі наслідки не було. Хоча таке рішення має не тільки політичні та економічні фактори впливу, а й може вдарити по безпеці країни.

Енергетична незалежність України – це вже давно не економічне питання, а справа національної безпеки. І вибір: з ким торгувати і у кого купувати, має ґрунтуватися не тільки на ціні. Купуючи електроенергію у Росії, ми фактично даватимемо гроші на кулі, які влучать у наших же воїнів. Також, погоджуючись на дешеві подачки, ми можемо вбити свою власну генерацію.

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