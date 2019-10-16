"Подешевшають не всі": експерт розповів про скасування ПДВ на авіаквитки в Україні

У разі скасування в Україні ПДВ на внутрішні авіаперевезення квитки можуть подешевшати до 400-650 грн. Щоправда, це стосуватиметься лише тих сполучень, де працює кілька авіакомпаній.

На малопопулярних маршрутах зниження можливе тільки на певну кількість місць або внаслідок акцій. Таку думку висловив експерт у сфері авіації Богдан Долінце, передає "Сьогодні".

"На напрямках, де працює кілька авіаперевізників, ціни можуть впасти до 20%. Також частково може зменшитися вартість у внутрішньому сегменті перельотів для трансфертних рейсів із українських міст. Водночас там, де працює тільки одна компанія і на прямих сегментах, подешевшання можливе тільки щодо певної кількості квитків або в рамках окремих акцій", – сказав експерт.

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Загалом, за словами Долінце, компанії, які здійснюють внутрішні перевезення, отримають додатковий резерв для зниження кінцевої ціни квитка до 20% (ставка ПДВ), але це точно не стосуватиметься всіх рейсів і всіх маршрутів.

"Просто може з'явитися умовно нова категорія квитків: ті, що за умови завчасного придбання коштували раніше 500-800 грн, тепер можуть коштувати 400-650 грн", – резюмує Долінце.

Він зазначив, що наразі умовний переліт зі Львова до Варшави коштує на 20% дешевше, ніж зі Львова до Києва. Причина полягає в тому, що між європейськими країнами відстані невеликі, тож там ПДВ не застосовують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть подешевшати авіаквитки. Міністерство інфраструктури має намір звернутися до Верховної Ради з проханням скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення.

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