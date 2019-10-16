"Обдурили і принизили": у Криму поскаржилися на "прорив" із Кримським мостом

Поки "влада" анексованого Криму хвалиться успіхами в будівництві траси "Таврида", місцеві жителі починають усвідомлювати, що за свою землю, по якій йде шосе, вони нічого не отримають.

Приватна власність стає державною, коли мова йде про стратегічні будівництва Росії, повідомляють "Крим. Реалії".

"У Криму через весь півострів будують автомагістраль "Таврида". У Сімферопольському районі людей обдурили і грошей за їх землю не заплатили. Точно так російська влада брехала людям під час підготовки до Олімпіади в Сочі в 2014-му році. Тоді теж відбирали землю заради будівництва олімпійських об'єктів", – йдеться в матеріалі.

У одного з героїв сюжету жителя села Донське Сергія Лаврова забрали 1 гектар землі, на якому він вирощував просо. Обіцяли дати $11 тис, зараз пропонують максимум $2 тис.

"Вони обіцяли хороші гроші, вартість землі. Вони мене не тільки обдурили, але і принизили, підірвали здоров'я", – сказав Лавров.

За його словами, юрист будівельної компанії, якій він віддав землю, зізнався, що якщо вони будуть виплачувати всім по закону, то на дорогу не залишиться грошей.

"Вони поставили ЛЕП, все перерили. Тепер на землі вапно. Як тут щось буде рости?", – скаржиться кримчанин.

Приватна власність стає державною, коли мова йде про стратегічні будівництвах Росії. Так в Криму через весь півострів будують автомагістраль "Таврида". У Сімферопольському районі людей обдурили і грошей за їх землю не заплатили pic.twitter.com/NUBh49eYxV - Крим.Реаліі (@krymrealii) October 15, 2019

Цю новину активно обговорюють користувачі Twitter.

"Цікаво, на референдум ходили?", – написав користувач Бандерас.

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"Грошей немає, але ви тримайтеся!", – нагадує знамениту фразу користувач Alex Kentov 25+.

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"Тільки нахрен ці будівництва, одна Таврида і міст це мільярди рублів росіян викинутих на кримський вітер. Тільки екологію споганили", – підводить підсумок користувач пожартував Інокентій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму місцеві "влади" відзвітували про завершення монтажу прольотів шляхопроводу над залізницею дорогою на трасі "Таврида", яка з'єднує Кримський міст з Сімферополем.

У включеному Росією Криму з нової траси "Таврида", яка пролягає через весь півострів, приберуть вантажівки масою понад 12 тонн.

У Криму окупанти вирішили реконструювати і закінчити будівництво автотраси "Таврида", яка поєднала Керченський міст і Севастополь, до 2022 року.

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