"Чи можна прожити без МВФ?" В НБУ дали чесну відповідь

У Нацбанку заявили, що у 2019 році Україна не отримала жодного траншу від МВФ, але це не означає, що потрібно повністю припинити співпрацю з цією організацією.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на питання, чи є сенс виходити з розміщенням єврооблігацій, не домовившись про нову програму з МВФ.

Він зазначив, що уряд у 2019 добре впорався з утриманням економіки на плаву. "Управління ліквідністю й робота із зовнішнім фінансуванням у них поставлені на хорошому рівні. Згадайте початок цього року. Було багато криків, що Україна не переживе 2019 рік взагалі через великі виплати за зовнішніми боргами. А фактично ми не отримали жодного траншу від МВФ, але не зазнали ніяких проблем із фінансуванням", – сказав він.

Однак це не означає, зазначив експерт, що так буде й надалі і що з МВФ не треба домовлятися.

"Цей приклад показує, що за умов хороших економічних обставин, стабільної політичної ситуації, нормальної роботи Мінфіну з джерелами запозичень – проблеми не мають виникати. Мінфін почав залучати інвесторів у ОВДП на тривалі терміни, і їм вирішувати, як вони бачать ситуацію", – презюмував Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нацбанку не бачать загроз для економіки України від коливання цін на світовому ринку. Також там сподіваються, що нової глобальної кризи країнам-лідерам вдасться уникнути.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що делегація України наступного тижня (14-20 жовтня) вирушить до США для участі в щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

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