Прострочка і м'ясо у воді від "Ашана": як не отруїтися через халатність супермаркету. Перевірка

Українцям напередодні свят під виглядом "акційною" продукції часто підсовують майже зіпсований товар. Водночас зростає і кількість отруєнь.

В одному з магазинів найбільшої мережі "Ашан" у Києві OBOZREVATEL під час перевірки з Союзом споживачів виявив прострочену продукцію на прилавках, порушення температурних режимів і на вигляд зіпсований товар.

Цвіль на капусті та фрукти в теплі

Про перевірку: журналісти разом із експертами побували в "Ашані" на Здолбунівській, 17. До справи долучився заступник виконавчого директора Союзу споживачів України Михайло Шарков.

Що перевірили: під увагу потрапила продукція, яка так чи інакше стосується новорічного застілля, – зараз це найбільш затребувані товари, що їх люди змітають з полиць, практично не дивлячись. Разом із експертом знімальна група ObozTV вирушила насамперед до відділу овочів, де практично відразу була виявлена зіпсована пекінська капуста, яку часто ріжуть у салати.

Перевірка продукції в "Ашані"

На першому-ліпшому качані – цвіль, показує експерт. За його словами, в такому разі вся партія продукції стає небезпечною і її потрібно списувати, оскільки грибок може потрапити на інші плоди. В "Ашані" же все це продають довірливим покупцям під виглядом якісного товару.

Зі звичайною капустою теж не все гаразд – там видно, як деякі качани общипали, прибираючи погані листя. Експерт радить дивитися на основу капусти, і якщо вона сильно випирає, отже з качана зняли кілька шарів листя і вона вже несвіжа.

Ще одне порушення знайшлося у відділі з фруктами. По суті, претензія до них одна – все вони мають зберігається в холодильнику, а не в ящиках посеред зали. Наприклад, на стикері від постачальника зазначено, що хурму мають продавати за температури щонайбільше +1 градус. У приміщенні ж явно було тепліше. З виноградом історія та ж.

Соління, які загрожують отруєнням

На контейнерах з морквою по-корейськи виявили конденсат всередині. За словами Михайла Шаркова, це наслідки порушення умов зберігання продукту на складі: адже конденсат з'являється тоді, коли продукт переміщують з теплого середовища в холодне. Загрожує такий "косяк" отруєнням, каже Михайло, оскільки поява конденсату зумовлює розвиток мікроорганізмів усередині упаковки.

"Їх (соління, – ред.) зберігали в теплому місці, а потім вже перенесли в холодильник. Якщо є конденсат, то вже розвиваються мікроорганізми всередині упаковки. Щонайменше, це отруєння", – попереджає експерт.

Перевірка продукції в "Ашані"

Також Михайло дав поради щодо вибору ікри. Обов'язково потрібно перевірити цілісність упаковки – якщо там є вм'ятини, брати не варто. "Якщо є вм'ятини, то магазин не може ставити таку на продаж, тому що внутрішня частина упаковки, її склад, починає потрапляти в продукцію", – зазначив він.

Ще потрібно бути уважним з терміном зберігання, адже 12 місяців ікра може зберігатися тільки в замороженому стані, а потрапляючи на прилавки цей час скорочується вдвічі – такі нюанси вказують на упаковці і за ними потрібно стежити. Загалом, з термінами зберігання потрібно бути обережними, оскільки, за словами експерта, перед Новим Роком на прилавки виносять все підряд – аби продати.

Прострочена і хвороблива риба

Найбільше порушень виявилося в рибному відділі. Наприклад, свіжа скумбрія продавалася у відрах, які стояли в холодильнику без дверцят. Деяка риба була покрита плямами, що експерт назвав ознакою зіпсованості. Причому, за його словами, часто в таких відрах міксують свіжу й зіпсовану рибу.

"У свіжої риби закінчився термін придатності – це 100%. Те, що ми бачимо нормальні дати, не означає, що саме ця риба з цієї партії. Ви ж розумієте, тут можна залишати і додавати стару. Купувати таку рибу без стикерів небезпечно, тому що ви не знаєте термінів придатності", – заявив експерт.

Перевірка продукції в "Ашані"

Питання викликала і жива риба в акваріумі – вона була вкрита хворобливими плямами, а луска місцями облізла. Але навіть якщо до них запустити здорову, то і вона захворіє.

"Вона вся в білих плямах, вона вся хворіє. Цю рибу час списати і викинути. Але вона буде продаватися, тому що люди будуть купувати. Вони виберуть якусь з меншою кількістю плям, але вся риба в одному середовищі, вони всі хворі", – розповів Михайло Шарков.

Далі – гірше. Серед червоної риби у вакуумі група знайшла цілу партію прострочки. Перевірку здійснювали 20 грудня, а останній день вживання сьомги було вказано 19 грудня. Причому, прострочена риба була виставлена ​​наперед, тоді як з нормальним терміном придатності – захована за нею.

Перевірка продукції в "Ашані"

Перевірка продукції в "Ашані"

Але навіть та, що не зіпсована, однаково не вся перебуває в хорошому стані – всередині вакууму є рідина, якою взагалі там бути не має, що зазначали експерти Держпродспоживслужби в своєму проєкті "Вибирай якісне".

"Ось ця рідина говорить про те, що були порушені умови зберігання. Ось таку рибу мусять списувати, але її продають. Багато хто скаже, що це так потрібно, щоб це було, але вона перебуває у вакуумі. Ніякої рідини бути не повинно. Це просто каша. Викинути на смітник і забути про неї", – категорично зазначив Михайло.

Частину риби група віддала співробітниці магазину Наталії, щоб її утилізували, а одну упаковку вирішили забрати з собою і відправити на експертизу. Сама Наталя відмовилася коментувати, чому в магазині стільки прострочки.

Але і це не все. У відділі заморозки риба теж виявилася проблемною – все вказує на те, що її розморожували і заморожували, що заборонено. Крім того, в холодильнику спостерігається антисанітарія. За словами Михайла, часто в відділі заморозки продають прострочену свіжу рибу, яку магазин пошкодував списати.

"Часто беруть охолоджену рибу, у якої закінчився термін придатності, і просто заморожують. А ми купуємо, думаючи, що це першочергово заморожена риба. Купуємо рибу, у якої вже завершився термін придатності, тому що магазин хоче заробити на цьому гроші", – розповів Шарков.

Перевірка продукції в "Ашані"

М'ясо у воді

Перше, на що в м'ясному відділі звернув увагу експерт, – кількість води в курячому філе. За його словами, із заявленого кілограма покупець отримає в кращому разі грам 600 м'яса. Крім того, була знайдена курка, яку вже мали зняти з прилавка – її запакували 16 грудня о 23:55, а термін зберігання становить 96 годин.

За словами Михайла Шаркова, правильно було б цю курку зняти з прилавка за 12 годин до настання часу, зазначеного на упаковці. Однак керівник м'ясного відділу Ілля заявив, що все гаразд і продавати її вони можуть аж до 23:55. На жаль, в нашому законодавстві не прописана норма, яка змушувала б завчасно знімати з продажу продукцію з терміном придатності, що спливає. Тож покупцеві можуть продавати товари аж до останньої хвилини терміну зберігання – проте на приготування часу може навіть не залишитися.

Перевірка продукції в "Ашані"

Також група виявила, що холодильник зі свининою був теплий, на що Ілля відповів, що той працює в режимі дефросту і його температура опускається щочотири години. За словами експерта, таке однаково неприпустимо, адже м'ясо має зберігатися за постійної температури від 0 до 4 градусів за Цельсієм.

"Продукція не найкращої якості, яку б ми хотіли бачити. [...] Чому адміністрація так неправильно ставиться? Тому що вони розуміють, що все це так і є, що у них є неякісна продукція. Але вони не хочуть цим займатися, тому що перед Новим Роком є попит. І люди будуть купувати", – підсумував Шарков.

Перевірка продукції в "Ашані"

Перевірка продукції в "Ашані"

Перевірка продукції в "Ашані"

Під час перевірки група купувала підозрілу продукцію, щоб в результаті відправити її на експертизу і зрозуміти, чи несе вона загрозу для здоров'я покупців. Однак на касі трапився конфлікт – касирці хтось зателефонував і після цього вона відмовилася продавати прострочену сьомгу. Водночас всі інші товари порахували без проблем.

Перевірка продукції в "Ашані"

Перевірка продукції в "Ашані"

У підсумку був викликаний патруль поліції, який прийняв заяву від Михайла Шаркова про те, що в цьому магазині продають зіпсовану продукцію і зберігають товари в неналежний спосіб. Після Михайло збирається написати заяву в Держпродспоживслужбу, і ті будуть зобов'язані влаштувати позапланову перевірку супермаркету.

Крім того, куплена продукція буде відправлена на експертизу, де встановлять її якість.

Незабаром OBOZREVATEL розповість про інші порушення в мережі супермаркетів "Ашан". Далі буде...

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