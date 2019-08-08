"Прощав" борги по кредитах: в Одесі СБУ затримала менеджера держбанку

В Одесі затримали менеджера одного з державних банків, який за "відкат" списував клієнтам борги по кредитах.

Підозрюваний працює у відділі повернення проблемної заборгованості, повідомляють в прес-службі СБУ. Задокументовано факт вимагання 45 тис. грн.

"Вигода" зловмисника становила 50% від розміру позики. Його затримали на робочому місці після отримання частини хабара – більше 34 тис. грн. В ході слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ виявили готівку і чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером більше 200 тис. грн "відступних", – кажуть у відомстві.

Затриманий менеджер ssu.gov.ua

В СБУ не називають, в якому саме держбанку відбулося затримання. Але, судячи з інтер'єру відділення, який видно на фото, мова йде про "ПриватБанк".

Хабар ssu.gov.ua

Зараз вирішать питання про оголошення підозри за статтею "Вимагання хабара". Також правоохоронці з'ясовують, чи могли до злочинній схемі бути причетні інші співробітники фінансової установи.

СБУ ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня СБУ повідомила затримання терориста "Л / ДНР", який приїхав в Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів. Це житель Краматорська, з 2015 року він воював проти України на боці псевдореспублік.

А на Дніпропетровщина співробітники СБУ у жителя П'ятихатського району вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Їх вивезли з району проведення АТО в 2015 році.

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