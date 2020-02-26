Головна Новини
26 лютого • оновлено в 18:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Промисловість України встановила антирекорд: названо найгірші області

4.3т
Читати матеріал російською

В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив економіст Володимир Компанієць. Найбільше падіння спостерігається в таких областях:

  • 1) Луганській – 26%

  • 2) Тернопільській – 15.3%

  • 3) Дніпропетровській – 13.8%

  • 4) Вінницькій – 12.1%

  • 5) Закарпатській – 10.7%.

Промисловість України встановила антирекорд: названо найгірші області

Промисловість України встановила антирекорд: названо найгірші області

Найкраща ситуація в:

1) Херсонській + 20.2%

2) Кіровоградській + 15.1%

3) Львівській + 7.7%

4) Одеській + 6.1%

5) Рівенській + 6.0%

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді промисловість в Україні обвалилася на 7,5% у порівнянні з листопадом 2018 року. Аналогічне падіння відбувалося тільки у 2015 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
економіка ВВП
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
22
22
Смішно
2
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Нет ли здесь какой-нибудь вероломной кремлевской провокации?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Громозека Иван
Громозека Иван
А сколько Украина произвела самолётов?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это просто праздник какой-то...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги