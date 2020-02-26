Промисловість України встановила антирекорд: названо найгірші області

В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.
Про це на своїй сторінці Facebook заявив економіст Володимир Компанієць. Найбільше падіння спостерігається в таких областях:
1) Луганській – 26%
2) Тернопільській – 15.3%
3) Дніпропетровській – 13.8%
4) Вінницькій – 12.1%
5) Закарпатській – 10.7%.
Найкраща ситуація в:
1) Херсонській + 20.2%
2) Кіровоградській + 15.1%
3) Львівській + 7.7%
4) Одеській + 6.1%
5) Рівенській + 6.0%
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді промисловість в Україні обвалилася на 7,5% у порівнянні з листопадом 2018 року. Аналогічне падіння відбувалося тільки у 2015 році.
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