Промисловість України встановила антирекорд: названо найгірші області

В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив економіст Володимир Компанієць. Найбільше падіння спостерігається в таких областях:

1) Луганській – 26%

2) Тернопільській – 15.3%

3) Дніпропетровській – 13.8%

4) Вінницькій – 12.1%

5) Закарпатській – 10.7%.

Найкраща ситуація в:

1) Херсонській + 20.2%

2) Кіровоградській + 15.1%

3) Львівській + 7.7%

4) Одеській + 6.1%

5) Рівенській + 6.0%

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді промисловість в Україні обвалилася на 7,5% у порівнянні з листопадом 2018 року. Аналогічне падіння відбувалося тільки у 2015 році.

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