Промисловий безвіз і спільний авіапростір: Україна і ЄС домовилися про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський підписав із єврокомісаром Угоду про спільний авіаційний простір та домовився розпочати переговори щодо промислового безвізу.

Такі підсумки зустрічі глави держави з Європейським комісаром із питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, на якій сторони обговорили співпрацю України та ЄС на 2020 рік, передає пресслужба Офісу президента.

Переговори Володимира Зеленського з Олівером Варгеї Офіс президента України

"Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили співпрацю України і Європейського Союзу та погодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз", – йдеться у повідомленні.

Також сторони домовилися про поглиблення співпраці у цифровій сфері, взаємодію в рамках "Європейської зеленого угоди", початку системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію.

Крім того, Зеленський і Варгеї порушили питання реалізації реформ в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію і домовилися про подальшу підтримку ЄС для економічного зростання України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон для промислового безвізу з ЄС. Він дозволить українському бізнесу вільно торгувати з європейцями.

Нагадаємо, що в Україні з 2021 року зміняться правила безвізового режиму з ЄС.

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