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9 січня • оновлено в 14:48
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/ Ринки та компанії

В Україні заговорили про новий контракт із "Газпромом"

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Україна розраховує, що у майбутньому зможе домовитися з Росією про зберігання її газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

Про це сказав глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон в четвер, 9 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ринок газу

Ринок газу

facebook.com/andriy.kobolyev

"Я сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах з "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання співпраці в області зберігання газу в наших ПСГ", – сказав Макогон.

Також він повідомив, що після підписання нового контракту щодо транзиту російського газа економіка України крім безпосередньо плати за 5 років отримає близько 150 млрд гривень вигоди.

"Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім дохідної частини від самого транзиту складе близько 150 млрд грн", – сказав Макогон.

Зокрема, завдяки збереженню транзиту не будуть в рази збільшені тарифи на вхід в газотранспортну систему для видобувних компаній. Це спричинить економію коштів промисловістю і населенням. Тариф на вхід в ГТС України також впливає на кінцеву вартість газу, який імпортує Україна.

"Тобто тільки близько $1 млрд видобувні компанії зможуть інвестувати в свій розвиток і нарощування видобутку українського газу", – сказав Макогон.

При цьому сумарний дохід ОГТСУ від за п'ять років складе близько 115 млрд грн, і більша його частина буде покрита за рахунок транзитної складової.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Cергій Макогон
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот такой вот ахрэссор...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нет уж! хватит кормить москалей!
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фил филька
фил филька
упоротые я вам всегда говорил лучше дружить с россией. а вы агрессор агрессор. в резедьтате сидите теперь между европой и россией в полной ..опе))
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