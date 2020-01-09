В Україні заговорили про новий контракт із "Газпромом"

Україна розраховує, що у майбутньому зможе домовитися з Росією про зберігання її газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

Про це сказав глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон в четвер, 9 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

Ринок газу facebook.com/andriy.kobolyev

"Я сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах з "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання співпраці в області зберігання газу в наших ПСГ", – сказав Макогон.

Також він повідомив, що після підписання нового контракту щодо транзиту російського газа економіка України крім безпосередньо плати за 5 років отримає близько 150 млрд гривень вигоди.

"Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім дохідної частини від самого транзиту складе близько 150 млрд грн", – сказав Макогон.

Зокрема, завдяки збереженню транзиту не будуть в рази збільшені тарифи на вхід в газотранспортну систему для видобувних компаній. Це спричинить економію коштів промисловістю і населенням. Тариф на вхід в ГТС України також впливає на кінцеву вартість газу, який імпортує Україна.

"Тобто тільки близько $1 млрд видобувні компанії зможуть інвестувати в свій розвиток і нарощування видобутку українського газу", – сказав Макогон.

При цьому сумарний дохід ОГТСУ від за п'ять років складе близько 115 млрд грн, і більша його частина буде покрита за рахунок транзитної складової.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!