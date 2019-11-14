Продати іноземцям: Разумков висловився про референдум щодо ринку землі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання доступу іноземців до ринку землі буде вирішене на референдумі.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 14 листопада. За словами спікера, референдум відбудеться в будь-якому випадку, але не між першим і другим читанням законопроекту.

"Тільки після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове дати можливість іноземцям купувати українську землю, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму", – заявив Разумков.

За його словами, відкривати ринок землі потрібно для того, щоб "у людей була можливість розпоряджатися своїм майном", але необхідно "доопрацювати багато речей, таких як підготовка реєстрів, кадастрів, боротьба з рейдерством".

"Ті важливі і неоднозначні моменти, пов'язані із залученням іноземних інвесторів, мають свої плюси, яких теж багато" – сказав Разумков, додавши, що при цьому певні ризики залишаються.

Дмитро Разумков globallookpress.com

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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