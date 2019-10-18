Приходь в аптеку і "Крути колеса від цінового стресу". Коли можна заощадити до 25%?

Холодної осені хочеться теплої турботи. Роботизовані аптеки запускають всеукраїнську акцію "Крути колеса від цінового стресу"*, щоб ви економили, не відмовляючись від важливих покупок. Там діють знижки до 25% на чотири групи товарів: дієтичні добавки, лікарські та гігієнічні засоби, медичні вироби.

Покупці роботизованих аптек під брендами "Благодія", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Аптека Копійка" економлять на важливих покупках з 1.10.2019 по 30.11.2019 р. Вони поповнюють запаси лікарських і гігієнічних засобів, купують дієтичні добавки для домашніх аптечок.

Долучитися до числа покупців товарів зі знижками дуже просто: зробіть попереднє замовлення по телефону 5900 або приходьте до роботизованої аптеки. Поки акція діє, користуйтеся можливістю заощадити стільки раз, скільки необхідно!

Всю необхідну інформацію про розмір знижок і акційний асортимент можна дізнатися у провізора роботизованої аптеки.

Роботизовані аптеки виступають проти довгих черг і цінового стресу. Тому товар на полиці шукає PharmBot, а не провізор. Робот знає, де знаходиться необхідна упаковка, і безпомилково видає її за 7 секунд. Навіть якщо ви поспішаєте, можете зайти до роботизованої аптеки по дорозі і зробити покупку.

Проти цінового стресу у аптек є серйозна зброя – знижки до 25% на популярні товари. Якщо домашня аптечка практично спорожніла, або ви вирушили в поїздку і забули взяти з собою гігієнічні та лікарські засоби, зробіть покупку, заплативши менше, ніж раніше.

Нагадуємо, в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" і "Аптека Копійка" діє акція з 1 жовтня до 30 листопада цього року включно. Триває двомісячний сезон знижок, можливостей заощадити – вагон! Приходьте до роботизованої аптеки, купуйте важливі товари і платіть до 25% менше.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент, на який надаються знижки, а також відсотки знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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