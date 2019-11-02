"Працюють за дзвінком!" Плінський викрив СБУ в корупції на митниці

Департамент СБУ, що займається боротьбою з контрабандою, ймовірно, сам "кришує" підприємців. Їхні вантажі пропускаються "за дзвінком", а без хабара фури місяцями можуть проходити перевірки.

Про це заявив журналіст Євген Плінський в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі ZIK. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У департаменті "К" є різні управління. За митницю відповідає 4-е управління, яке займається збором компромату на митників, щоб їх взяти "на повідок". А взявши на повідок, ці митники починають обслуговувати фірми, підконтрольні СБУ", – сказав Плінський.

За його словами, СБУ надсилає на митницю "листи щастя" – орієнтування, в яких вказує, що такі-то фірми проходять по такому-то кримінальному провадженню в рамках розслідування держзради. І що вантажі таких компаній повинні перевірятися і без узгодження зі співробітником 4-го управління СБУ не можуть виїхати з митниці.

"Митник трясеться, говорить бізнесмену: "Вибач, ось тут СБУ". Вантажі бізнесмена оглядають, місяцями псуються, поки він не приходить до СБУ. Йому призначають куратора від СБУ і кажуть: "Двушку" ($2000 - Ред.) в місяць з фури ти заносиш нам і твої вантажі їдуть. А митнику, який у них сидить на гачку за хабар, вони кажуть: "Ця фірма працює під нами", – змалював схему Плінський.

Таким чином, за словами журналіста, "білі" бізнесмени стають "сірими". Якщо раніше вони платили з фури $10 тис. податків, то тепер вони платять $5 тис. і "двушку" заносять "куратору з СБУ".

"Так бізнесмен перетворюються на контрабандиста. Митниця працює "за дзвінком". Інспектор на посту сидить, до нього заїжджає фура. Він дзвонить старшому зміни, а той своєму куратору. Куратор дивиться, чи "заносив" йому власник фури в цьому місяці і дає вказівку митнику – пропускати або не пропускати. А Митний кодекс може варіюватися мільйоном трактувань. І бізнесмена можна "вбити" або "не вбити", – пояснив Плінський.

Також журналіст розповів про схему з поштовою контрабандою. За його словами, поштові оператори в Україні мають особливе право – їх вантажі не проходять огляд на кордоні. І цим активно користуються контрабандисти.

"Митні вантажі перетинають кордон під пломбою "безперешкодно". Тобто, ти заїжджаєш на фурі, показуєш документи, що у тебе пошта, і поїхав на внутрішню митницю. А внутрішня митниця для поштових компаній – це їхній склад, де сидить один митник. І ніхто не знає, що там відбувається", – додав Плінський.

Плінський заявив, що СБУ "кришує" контрабанду

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