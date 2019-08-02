Пояснюють турботою про людей: у Криму добувають пісок із хімічного могильника

В анексованому Криму в районі Керчі повним ходом добувають пісок, забруднений фосфором, миш'яком і хлором. За рік площа отруйних "розкопок" збільшилася на 25%.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ). Зазначають, що Україна постійно відстежує, як у районі Керчі добувають пісок із дамби Нижньо-Чурбашського і Верхньо-Чурбашського хвостосховищ. Там зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат".

Видобуток отруйного піску в Криму mtot.gov.ua

За даними міністерства, у 2019 році площа територій, де ведуться роботи, значно збільшилася.

"За результатами спеціального опрацювання космічних знімків на території Нижньо-Чурбашского (площа — приблизно 280 га) хвостосховища площа видобутку збільшилася на 25% — до 24,27 га (20 вересня 2018 року була 18,35 га). Також на ділянці виявлено видобувну техніку, вантажний транспорт і три земснаряди", — повідомляють у МінТОТ.

Там додають, що окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за роботу щодо запобігання підтоплень житлових будинків у Приозерному.

Видобуток отруйного піску в Криму "Крим.Реалії"

У міністерстві кажуть, що добутий пісок "влада" Криму ймовірно використовує для будівництва інфраструктурних об'єктів. Однак у процесі видобутку й доставки токсичні речовини з піску потрапляють у повітря, а атмосферні опади вимивають отруту через зруйновану дамбу хвостосховища в акваторію Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупанти вивезли тонни радіоактивного піску з могильника отруйних промислових відходів біля узбережжя Керчі на будівництво, зокрема й дитячих майданчиків.

Раніше окупанти зайнялися нелегальним промисловим видобутком піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса" на території Роздольненського.

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