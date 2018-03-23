"Повний нуль": Южаніна жорстко розкритикувала Данилюка

Глава комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що вважає міністра фінансів Олександра Данилюка повним нулем у питаннях, що стосуються податків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також політик розповіла про причини її конфлікту з Мінфіном. Свою позицію вона озвучила в ефірі телеканалу ZIK.

"Цей конфлікт можна зараз розглядати як мій особистий конфлікт з міністром фінансів України Данилюком. На мій погляд, цей міністр є зовсім непрофесійниою людиною. Я не можу говорити, чим він займається у фінансовому напрямку, але що стосується податкової політики, він просто нуль", - зазначила Южаніна.

Крім того, парламентар поділилася своєю версією з приводу того, чому Данилюк досі обіймає свою посаду і не звільнений.

"Податкова політика сьогодні лежить на моїх плечах. Тобто, є людина, яка цим займається, тому і на це не звертають великої уваги. А особливо в уряді. Тому мені здається, якби ситуація була гіршою, до нього було б прикуто більше уваги", - переконана Южаніна.

Нардеп не виключила і того, що Данилюк зараз має лобістів, які отримають чималі гранти і працюють над його іміджем реформатора.

"Але реформатором там і не пахне. Це людина, яка використовує ті норми, які приймалися парламентом протягом трьох років", - підсумувала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", в червні 2017 року Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики вже заявляв про можливість відправки Данилюка у відставку.