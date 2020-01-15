"Повинні віддати $75 млн?" Коболєва і Вітренка потролили за борг "Газпрому"

В Україні, обговорюючи величезні премії, які отримають топменеджери "Нафтогазу" за перемогу над "Газпромом", задалися питанням – чи потрібно їх штрафувати за борг у $7,5 млрд, що був пробачений Росії?

Так у Telegram-каналі "Темный рыцарь" потролили керівництво НАК, якому повинні заплатити близько $29 млн (це 1% від $3 млрд боргу, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу).

"За оплату "Газпромом" $2,9 млрд Андрій Коболєв і Юрій Вітренко отримають 1% премії – $29 млн. А за списані "Газпрому" за цією ж угодою $7,5 млрд вони заплатять до бюджету 1% – $75 млн?", – написали в Telegram-каналі.

Премії в "Нафтогазі"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим із можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

Україна розраховує, що в майбутньому зможе домовитися з Росією про зберігання її газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

Топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

Топменеджери "Нафтогазу", які домоглися від російського "Газпрому" виплати майже $ 3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще не отримували премію за цю перемогу.

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