1,5 млн на 5 років: Зеленський пообіцяв дешеві кредити для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський запропонував заробітчанам повертатися в Україну і відкривати тут свій бізнес. Для цього їм дадуть дешеві кредити.

Програма "Повертайся і залишайся" передбачає позики на розвиток бізнесу під 5%, 7% і 9%. Про це глава держави сказав у відеозверненні у вівторок, 3 грудня, на сторінці у Facebook.

Мета програми – створити умови, що сприяють поверненню українців, які зараз проживають за кордоном. Також вона покликана зупинити тих, хто хоче залишити Україну в пошуках кращої долі.

"Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Як це працюватиме. Сума кредиту 1,5 млн гривень на 5 років. Ставки наступні. 5% – для чинного або нового бізнесу, що створює мінімум 2 робочих місця. 7% – для нового або чинного бізнесу з виторгом до 25 млн гривень, що не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нових людей, ставка буде знижуватися на 0,5% за кожну особу. І 9% для тих, хто працює і має виторг від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу", – сказав Зеленський.

Детальніші умови президент пообіцяв повідомити згодом.

Зеленський запропонував дешеві кредити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Відсоток українських заробітчан, які бажають залишитися жити в Польщі, у порівнянні з минулим роком збільшився на одну третину.

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