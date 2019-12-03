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3 грудня • оновлено в 20:31
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/ Ринки та компанії

1,5 млн на 5 років: Зеленський пообіцяв дешеві кредити для бізнесу

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Президент України Володимир Зеленський запропонував заробітчанам повертатися в Україну і відкривати тут свій бізнес. Для цього їм дадуть дешеві кредити.

Програма "Повертайся і залишайся" передбачає позики на розвиток бізнесу під 5%, 7% і 9%. Про це глава держави сказав у відеозверненні у вівторок, 3 грудня, на сторінці у Facebook.

Мета програми – створити умови, що сприяють поверненню українців, які зараз проживають за кордоном. Також вона покликана зупинити тих, хто хоче залишити Україну в пошуках кращої долі.

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"Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Як це працюватиме. Сума кредиту 1,5 млн гривень на 5 років. Ставки наступні. 5% – для чинного або нового бізнесу, що створює мінімум 2 робочих місця. 7% – для нового або чинного бізнесу з виторгом до 25 млн гривень, що не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нових людей, ставка буде знижуватися на 0,5% за кожну особу. І 9% для тих, хто працює і має виторг від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу", – сказав Зеленський.

Детальніші умови президент пообіцяв повідомити згодом.

Зеленський запропонував дешеві кредити

Зеленський запропонував дешеві кредити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Трудова міграція з України
Особа
Володимир Зеленський
Теги
мігранти заробітчани робота в Німеччині Ukrajinci v Polsku
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
даже баба йуля так не пизд.ла .а баба йуля по брехне была до зебила абсолютным чемпионом.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Зєля апять паабєщал. В цьому він майстер неперевершений. У виборців Зє вже вуха від тонн локшини до землі пригнуло. Чиї гроші буде роздавати? Невже хазяйські, Бєніни?
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Кому воно це втирає ?
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