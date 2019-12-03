1,5 млн на 5 років: Зеленський пообіцяв дешеві кредити для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський запропонував заробітчанам повертатися в Україну і відкривати тут свій бізнес. Для цього їм дадуть дешеві кредити.
Програма "Повертайся і залишайся" передбачає позики на розвиток бізнесу під 5%, 7% і 9%. Про це глава держави сказав у відеозверненні у вівторок, 3 грудня, на сторінці у Facebook.
Мета програми – створити умови, що сприяють поверненню українців, які зараз проживають за кордоном. Також вона покликана зупинити тих, хто хоче залишити Україну в пошуках кращої долі.
"Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Як це працюватиме. Сума кредиту 1,5 млн гривень на 5 років. Ставки наступні. 5% – для чинного або нового бізнесу, що створює мінімум 2 робочих місця. 7% – для нового або чинного бізнесу з виторгом до 25 млн гривень, що не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нових людей, ставка буде знижуватися на 0,5% за кожну особу. І 9% для тих, хто працює і має виторг від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу", – сказав Зеленський.
Детальніші умови президент пообіцяв повідомити згодом.
Зеленський запропонував дешеві кредити
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відсоток українських заробітчан, які бажають залишитися жити в Польщі, у порівнянні з минулим роком збільшився на одну третину.
Заробітчани почали масово скуповувати нерухомість в Україні. Так відбувається тому, що вони не довіряють банкам.
Головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить близько 100 тис. українців.
Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема зачепила 9 млн людей (зокрема дітей заробітчан).
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в українців, які перебувають за кордоном понад 60 днів, може зберігатися право на отримання субсидії.
Близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.
Нещодавно у Верховній Раді зайнялися правилами працевлаштування українців, які шукають роботу за кордоном. Нардепи планують як захистити їх від шахраїв, так і допомогти фінансово.
В Україні хочуть заборонити брати кошти за працевлаштування за кордоном. Крім того, висувається ціла низка вимог до рекрутингових компаній.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".