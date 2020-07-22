Посли ЄС вперше в історії схвалили санкції проти ГРУ
Посли ЄС схвалили санкції проти ГРУ. Колаж Обозревателя
Посли ЄС вперше схвалили санкції проти Головного розвідувального управління (ГРУ) Міноборони Росії за кібератаки, до яких воно причетне.
Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС сьогодні вирішили вжити заходів щодо заморожування активів проти російської військової розвідки ГРУ і розвідувальних служб Китаю і Північної Кореї через кібератаки WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper", – повідомив Йозвяк.
Також в рамках санкцій буде запроваджено візові заборони і заморожування активів для 6 російських і китайських чиновників.
Посли ЄС вперше в історії схвалили санкції проти ГРУ Twitter Рікарда Йозвяка
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня офіційні особи Великобританії заявили про причетність керівництва Росії до кібератак на мережі фармацевтичних компаній і університетів заради секретних даних про вакцину від COVID-19.
12 липня стало відомо, що уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг навесні 2015 року, але рішення з цього питання поки не прийнято.
У лютому 2018 року Сполучені Штати публічно звинуватили Росію в скоєнні кібератаки NotPetya, яка заразила урядові і бізнес-комп'ютери в Україні, перш ніж поширитися по всьому світу.
У листопаді 2017 року голова кіберполіції України Сергій Демедюк заявив, що під час хакерської атаки на Україну 24 жовтня кіберзлочинці намагалися отримати доступ до конфіденційних даних.