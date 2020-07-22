Посли ЄС вперше схвалили санкції проти Головного розвідувального управління (ГРУ) Міноборони Росії за кібератаки, до яких воно причетне.

Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні вирішили вжити заходів щодо заморожування активів проти російської військової розвідки ГРУ і розвідувальних служб Китаю і Північної Кореї через кібератаки WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper", – повідомив Йозвяк.

Також в рамках санкцій буде запроваджено візові заборони і заморожування активів для 6 російських і китайських чиновників.

Посли ЄС вперше в історії схвалили санкції проти ГРУ Twitter Рікарда Йозвяка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня офіційні особи Великобританії заявили про причетність керівництва Росії до кібератак на мережі фармацевтичних компаній і університетів заради секретних даних про вакцину від COVID-19.

12 липня стало відомо, що уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг навесні 2015 року, але рішення з цього питання поки не прийнято.

У лютому 2018 року Сполучені Штати публічно звинуватили Росію в скоєнні кібератаки NotPetya, яка заразила урядові і бізнес-комп'ютери в Україні, перш ніж поширитися по всьому світу.

У листопаді 2017 року голова кіберполіції України Сергій Демедюк заявив, що під час хакерської атаки на Україну 24 жовтня кіберзлочинці намагалися отримати доступ до конфіденційних даних.