Порівняв себе з Маском: Вітренко потролив критиків зарплат у "Нафтогазі"

Топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко потролив критиків високих зарплат в українських компаніях, навівши приклад засновника Tesla Ілона Маска, премія якого може сягати $346 млн.

"Якщо ринкова вартість акцій Tesla не знижуватиметься в середньому впродовж наступних пів року, Ілон Маск отримає першу частину премії, яку йому призначила рада директорів компанії. Сума цієї виплати – $346 млн", – написав Вітренко у Facebook в п'ятницю, 24 січня.

Нагадаємо, 22 січня капіталізація Tesla вперше перевищила $100 млрд.

Вітренко додав, що $346 млн – це тільки бонус. А як акціонер Tesla Маск ще й виграє від того, що ринкова вартість його акцій зростає.

Зростання акцій Tesla на першій сторінці Financial Times Юрій Вітренко

Також Вітренко підколов міністра економіки України Тимофія Милованова, який заявив, що всюди у світі максимальний розмір бонусів для топменеджерів обмежують.

"Українські політики говорять, що в розвинених країнах з ринковою економікою винагорода бізнесменів (не часток підприємців, а топменеджерів компаній) обмежується певним лімітом. Попросив у них посилання на такі факти, але вони так і не дали. Може, у когось є?" – додав Вітренко.

Новини Tesla побила ще один важливий фінансовий рекорд

У коментарях під постом користувачі дорікнули, що "Нафтогаз" – це не Tesla, а Вітренко не Маск. На що той заявив, що держава теж зацікавлена в якісному веденні бізнесу.

"Держава як акціонер державних компаній зацікавлена у якісному веденні бізнесу в цих них не менше, ніж акціонери Tesla – у якісному веденні бізнесу в Tesla. І в мене немає підстав вважати, що рада директорів Tesla є менш компетентною в питанні визначення винагороди менеджерам цієї компанії, ніж українська влада. Також нагадаю, що за Конституцією України забороняється дискримінація за формою власності", – написав Вітренко.

Вітренко розповів про свої премії

Премії Маска і Вітренка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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