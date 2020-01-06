Популярний лоукостер скасував польоти з України: напрямки

Лоукостер Ernest Airlines скасував відразу кілька рейсів з українських аеропортів Жуляни ("Київ" імені Ігоря Сікорського), Львів і Одеса за останні два дні.

Як повідомляє avianews, згідно онлайн-табло аеропортів, 5 січня авіакомпанія не виконала рейс EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня скасувала рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь. На момент публікації матеріалу рейси EG 298 Львів-Венеція і EG 224 Львів-Мілан значилися як затримані.

За даними flightradar24.com, з чотирьох літаків, які входять у флот Ernest Airlines, відразу два оговталися в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукост.

3 січня Airbus A320 з номером EI-LIN здійснив рейс зі спеціальною нумерацією EG 9468 (регулярні рейси мають тризначну нумерацію) з Мілана в Амман, 5 січня A320 з номером EI-LIX перелетів рейсом EG 9472 з Мілана до французького аеропорт Монпельє, який використовується також як стоянка для літаків.

29 грудня 2019 року Авіаційна влада Італії ENAC оголосили про припинення дії ліцензії Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року і заборонили продаж квитків.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції по відношенню до Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів вводиться з затримкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ryanair підняла вартість послуги по пріоритетною посадці, а також збір за перевезення багажу вагою до 10 кг.

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіакомпанії-лоукостера SkyUp в Україні, подала у відставку.

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